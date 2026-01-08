Línea B del Metro cerrará seis estaciones: fechas y cuáles estarán sin servicio (Cuartoscuro)

Adrián Ruvalcaba, titular del Metro de la Ciudad de México, informó mediante redes sociales que el sábado 10 y domingo 11 de enero, se suspenderá el servicio en algunas estaciones de la Línea B del Metro, debido a labores de mantenimiento programado.

De acuerdo al Director del STC Metro, el cierre de la Línea B del Metro de la Ciudad de México que va de Ciudad Azteca a Buenavista, se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Como alternativa de transporte, las estaciones afectadas contarán con apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), mientras continúan los trabajos de mantenimiento.

¿Qué estaciones de la línea B Metro estarán cerradas por mantenimiento?

Autoridades capitalinas anunciaron la suspensión del servicio en seis estaciones de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para el 10 y 11 de enero.

Las estaciones que permanecerán cerradas durante esos dos días son:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

De acuerdo con información oficial, el cierre temporal responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento integral en el tramo elevado de la Línea B, con el objetivo de reforzar la seguridad operativa, prolongar la vida útil de la infraestructura y garantizar condiciones adecuadas para la circulación de los trenes.

Estas labores requieren la suspensión total del servicio para permitir intervenciones técnicas especializadas.

Por qué la Línea B del Metro requiere reparaciones y mantenimiento preventivo

El mantenimiento periódico en la Línea B es necesario debido al desgaste natural de la infraestructura, particularmente en los tramos elevados, que están expuestos de forma constante a vibraciones, cambios de temperatura y a la alta carga operativa diaria.

Estas condiciones pueden afectar componentes estructurales, vías y sistemas de soporte, por lo que las revisiones técnicas permiten detectar y corregir posibles fallas antes de que representen un riesgo para la operación del servicio.

Asimismo, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo han señalado que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia de mantenimiento integral para mejorar la confiabilidad del servicio, reducir incidencias y garantizar traslados más seguros para los usuarios.

La suspensión temporal del servicio facilita la ejecución de trabajos especializados que no pueden realizarse con la circulación normal de trenes.