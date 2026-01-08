Mercado de Sonora deja la venta de animales y recibirá apoyos económicos para cambio de giro

Desde el pasado 1 de enero queda prohibida la venta de animales vivos en el mercado de Sonora (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Prohibida venta de animales en mercados públicos — La venta de animales en mercados públicos quedó oficialmente cancelada en la Ciudad de México, y el Mercado de Sonora se convirtió en el primer referente de esta transición. A partir del 1 de enero de 2026, ya no se permite la comercialización ni exhibición de animales en este emblemático centro de abasto, tras un proceso legal de ocho años y una coordinación entre el Gobierno capitalino y la alcaldía Venustiano Carranza.

En inmediaciones del Mercado de Sonora, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el cambio de giro es definitivo y forma parte del cumplimiento del artículo 13 de la Constitución local, que reconoce a los animales como seres sintientes, así como del artículo 25 de la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe expresamente su venta en mercados públicos. Señaló que esta medida busca erradicar el maltrato animal y transformar estos espacios en centros de comercio legal y digno.

El Mercado de Sonora, uno de los más grandes y visitados de la ciudad, recibe en promedio 15 mil personas al día y hasta tres veces más los fines de semana. De los más de 400 locales que operan en el recinto, 84 se dedicaban a la venta de animales y ahora cuentan con nuevos giros comerciales autorizados.

Apoyos directos y créditos para locatarios

Como parte del acompañamiento a los comerciantes, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un esquema de apoyo económico emergente para quienes dejaron la venta de animales. Cada locatario recibirá un apoyo directo de 50 mil pesos para fortalecer su nuevo negocio, sin que este recurso tenga carácter de crédito.

Además, se habilitó un esquema de financiamiento a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), con créditos de entre 50 mil y 100 mil pesos. En el caso de los créditos de menor monto, no se cobrarán intereses, mientras que los de 100 mil pesos tendrán una tasa preferencial del 3 por ciento.

Autoridades del gobierno de la CDMX realizan recorridos constantes para confirmar que se aplica el reglamento (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Clara Brugada explicó que estos recursos estarán acompañados de asesoría permanente para garantizar que el dinero se destine exclusivamente al fortalecimiento de los negocios. “No es un recurso para pagar deudas, es un apoyo para mejorar su local, su mercancía y su actividad económica”, señaló.

Vigilancia y cumplimiento de la ley

La jefa de Gobierno advirtió que la prohibición será vigilada de forma permanente y que no se tolerará la venta clandestina de animales, ya sea dentro o fuera del mercado.

“Ante cualquier denuncia, ya no se trata de cambiar el giro, sino de una conducta penada que implicará la intervención de la Fiscalía”, afirmó.

También pidió a la alcaldía reforzar la supervisión en todos los mercados públicos de la ciudad para evitar que esta práctica se replique en otros puntos. Subrayó que lo ocurrido en el Mercado de Sonora sienta un precedente obligatorio para el resto de los centros de abasto.

Reiteró además que esta política se enmarca en una visión más amplia de bienestar animal que incluye campañas de esterilización, rescate y adopción, así como la prohibición de espectáculos que impliquen violencia contra los animales.

Proceso legal de ocho años

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, recordó que el cambio de giro deriva de una sentencia judicial iniciada hace ocho años por una organización protectora de animales, tras la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Explicó que, aunque se argumentaron derechos adquiridos de los locatarios, la resolución fue definitiva y obligó a la transformación del mercado.

Refirió que el proceso se realizó mediante diálogo y voluntad política, con la entrega expedita de nuevas cédulas de empadronamiento en un plazo de tres días.

“El 31 de diciembre de 2025 marcó el fin de una era en el Mercado de Sonora”, afirmó.

