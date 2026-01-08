Texcoco instala módulo de atención incluyente para personas con discapacidad y adultos mayores

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos, el Gobierno de Texcoco instaló un módulo de atención para personas con discapacidad y adultos mayores en la planta baja del edificio administrativo municipal. Esta acción busca facilitar la realización de trámites y evitar que estos sectores de la población tengan que subir a las oficinas ubicadas en niveles superiores.

La instalación del módulo fue realizada por la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, como parte de una estrategia para hacer más accesibles las instalaciones y brindar una atención directa, digna y personalizada. A partir de ahora, los servidores públicos de las diferentes áreas del ayuntamiento deberán bajar al módulo para atender a las personas que lo requieran, de acuerdo con el trámite que necesiten realizar.

El Defensor Municipal de Derechos Humanos en Texcoco, Fabián Acxel Baños Moreno, explicó que esta decisión se tomó luego de una reunión con el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, en la que se acordó la necesidad de crear un espacio incluyente que respondiera a las condiciones y necesidades de las personas con discapacidad y de los adultos mayores.

De acuerdo con lo informado, las personas que requieran este servicio deberán acudir con el policía de la entrada del edificio administrativo o con el personal de Oficialía de Partes, quienes se encargarán de canalizarlos y solicitar la presencia del personal correspondiente para atenderlos en el módulo. De esta manera, se evita que los usuarios tengan que desplazarse largas distancias o realizar esfuerzos físicos innecesarios.

Baños Moreno señaló que este módulo representa un avance importante en el cumplimiento de las acciones incluyentes que buscan garantizar el acceso a los derechos de todas las personas, sin importar su condición física o edad. Además, destacó que con esta medida se promueve una atención más humana y cercana por parte de las autoridades municipales.

El funcionario agregó que la iniciativa también contribuye a la incorporación social de las personas con discapacidad y adultos mayores, al eliminar barreras físicas que, en muchos casos, dificultan su acceso a los servicios públicos. Asimismo, subrayó que el respeto a los derechos humanos debe reflejarse en acciones concretas que impacten positivamente en la vida diaria de la población.

Con la instalación de este módulo de atención, el Gobierno de Texcoco reafirma su compromiso de construir un municipio más incluyente, donde los servicios públicos estén al alcance de todas y todos. Las autoridades señalaron que continuarán impulsando políticas y acciones que favorezcan la igualdad, la accesibilidad y el respeto a los derechos humanos en el ámbito municipal.