Con seis años de operación efectiva el programa Jóvenes Construyendo el Futuro sigue sumando becarios

Entrega de tarjetas programa Jóvenes Construyendo el Futuro Entrega de tarjetas programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro sigue sumando a nuevos aspirantes a formar experiencia laboral,luego de seis años del nacimiento de este proyecto, lo que sigue rindiendo frutos, al cerrar el 2025 con 409 mil 226 becarios activos.

Este programa tiene como objetivo facilitar la inserción de personas entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, mediante la capacitación técnica y el desarrollo de habilidades.

“Llevo medio año que termine la carrera y no podía encontrar un trabajo por falta de experiencia, el programa me ayudó rápidamente a encontrar un lugar donde crear esa experiencia y además tener un ingreso, creo que sí el programa es usado de forma correcta, ayuda a muchos chavos como yo”, declaró Melissa Rodriguez, egresada de la carrera de Contabilidad y quién ya emprenderá su labor profesional con este programa.

Desde el pasado 8 de Enero se comenzó a realizar la entrega de tarjetas a las cuales será depositada la beca mensual que ofrece el programa, a los becarios de nuevo ingreso. La entrega es realizada en diferentes puntos y los aprendices son ubicados en el módulo que mejor convenga según su ubicación.

Uno de los puntos donde se llevó a cabo la entrega fue en el edificio de la Alcaldía Álvaro Obregón dónde el proceso se realizó de manera ordenada y tranquila. Sin embargo la espera fue tardada. El proceso para la entrega incluía escanear un código QR que llevaba a los aspirantes a un formulario para registrar su correo electrónico y posteriormente hacían la entrega de sus identificaciones a personal de la alcaldía. Luego de eso había que esperar en la fila a ser llamados.

Durante la espera y en todo momento se encontraban trabajadores organizando y aclarando dudas.

En otro de los puntos de espera se llevó a cabo una explicación acerca de cuáles son los derechos de los aspirantes, buscando evitar posibles fraudes por parte de los capacitadores y de este modo asegurar que el programa sea ejecutado de forma correcta para todas las personas registradas.

Al momento de realizar la entrega de la tarjeta a los becarios únicamente se solicita la firma del aprendiz y una fotografía que quedaría como evidencia de que la tarjeta fue entregada a quién correspondía. No había ningún otro trámite que realizar y más allá del tiempo de espera la entrega fue tranquila y ordenada.