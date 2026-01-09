El Gobierno del EdoMéx invita a la exposición de arte ancestral “Mezcala. Antes del tiempo”

“Mezcala. Antes del tiempo”

Por medio de la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado de México, invita a las y los mexiquenses a la exposición del artista Carlos Gutiérrez Angulo, quien con “Mezcala. Antes del tiempo”, conecta el pasado con el presente.

“Mezcala. Antes del tiempo” es una exposición temporal sin costo de acceso, que se encuentra en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense. Permanecerá abierta al público hasta febrero en un horario de martes a sábado de las 10:00 a las 18:00 horas y domingos de las 10:00 a las 15:00.

El objetivo de la exposición es acercar a los asistentes al arte mezcala, la cual es una de las expresiones más antiguas del actual estado de Guerrero. Se le reconoce por su fuerza simbólica y su lenguaje geométrico, donde la síntesis de las formas y el uso de materiales dan acceso a una visión ancestral del mundo y de la naturaleza.

Para Carlos Gutiérrez Angulo, el primer paso de la creación artística es la elaboración del color por medio del desarrollo artesanal de pigmentos que derivan de elementos naturales. Gracias a esto es que cada obra puede gozar de profundidad, textura y luminosidad, aparte de un carácter único e irrepetible.

La muestra reúne un total de 27 obras, de las cuales 15 pinturas son elaboradas al óleo con carbón y cenizas, mientras que las otras 12 piezas fueron realizadas con la técnica del temple. En dicho método, el artista explora la relación entre la materia, el tiempo y la memoria.

Como parte de la experiencia, las y los visitantes también pueden adquirir un catálogo impreso que les permite conocer el proceso creativo y el contexto de las piezas expuestas.