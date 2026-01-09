Más de 6 mil niñas y niños celebran el Día de Reyes en distintos puntos de Ciudad Naucalpan

La celebración del Día de Reyes reunió a más de 6 mil niñas y niños en diferentes comunidades del municipio, donde la magia, la alegría y la convivencia familiar fueron los protagonistas de esta tradicional fecha mexicana. Estos festejos fueron organizados por el Ayuntamiento de Naucalpan, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, con el propósito de fortalecer el tejido social y mantener vivas las tradiciones que unen a las familias.

Las actividades se llevaron a cabo en cuatro puntos principales: Parque Revolución, Izcalli Chamapa, Santiago Tepatlaxco y San Mateo Nopala, lugares que fueron elegidos para acercar este festejo a un mayor número de familias, especialmente aquellas que viven en zonas donde se busca reforzar la convivencia comunitaria. Desde las primeras horas del día, niñas y niños comenzaron a llegar acompañados por sus padres, abuelos y vecinos, creando un ambiente festivo lleno de música, juegos y colores.

El evento ofreció diferentes actividades recreativas para que los más pequeños disfrutaran una celebración inolvidable. Hubo dinámicas infantiles, show de personajes, regalos, sorpresas y la tradicional Rosca de Reyes, que fue compartida entre los asistentes. Las y los pequeños también tuvieron la oportunidad de convivir con los Reyes Magos, quienes escucharon sus deseos y se tomaron fotografías con las familias, reforzando la ilusión y la magia que caracteriza esta fecha tan especial.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de celebraciones forman parte de las acciones para recuperar espacios públicos y promover entornos de convivencia sana. El Sistema DIF Naucalpan destacó que, más allá del festejo, estas actividades buscan brindar momentos de alegría y esperanza a la niñez naucalpense, especialmente a aquellas familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

“Cada sonrisa de las niñas y los niños nos motiva a seguir trabajando por un municipio más unido, solidario y con oportunidades para todas y todos”, señalaron representantes del DIF Municipal, quienes también agradecieron la participación de madres, padres de familia y voluntarios que se sumaron para hacer posible este festejo.

Vecinos de las comunidades donde se realizaron los eventos reconocieron el esfuerzo del Ayuntamiento por mantener vivas las tradiciones mexicanas y organizar actividades que fortalecen el sentido de identidad y pertenencia entre la población. Muchas familias destacaron que para los niños es importante seguir disfrutando de costumbres como el Día de Reyes, pues fomenta valores como la esperanza, la unión y la generosidad.

El Gobierno de Naucalpan aseguró que continuará realizando actividades similares durante el año, con la intención de reforzar el tejido social y ofrecer alternativas recreativas y culturales para la niñez. Además, reiteró su compromiso con la construcción de un municipio donde los espacios públicos sean lugares seguros y llenos de vida para todas las familias.

La celebración del Día de Reyes dejó un mensaje claro: en Naucalpan gobierna la esperanza, y las tradiciones mexicanas siguen siendo un punto de encuentro para unir a la comunidad y fortalecer los lazos que mantienen viva la cultura local.