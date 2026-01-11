Cierre por obras en la L3 del Metro afectará traslados de universitarios: PAN

Metro Línea 3 Metro Ciudad de México. (CUARTOSCURO/Rogelio Morales Ponce)

Las obras de remodelación anunciadas para la Línea 3 del Metro afectarán de manera directa a quienes diariamente se trasladan hacia Ciudad Universitaria desde distintos puntos de la capital y del área metropolitana, aseguró la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Frida Guillén.

Desde el Congreso capitalino, y ante el impacto que podrían tener en la movilidad de miles de usuarios, en particular estudiantes y personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la panista pidió a las autoridades capitalinas presentar alternativas de transporte que sean viables y eficientes durante el periodo de obras.

La legisladora advirtió que la estación Universidad funciona como un punto estratégico de llegada para miles de estudiantes y docentes, por lo que consideró que las medidas de movilidad anunciadas hasta ahora podrían ser insuficientes para atender la demanda en la zona.

“Nos preocupa cómo llegarán miles de jóvenes que vienen de distintos puntos de la ciudad y del área metropolitana, para quienes el Metro era su única alternativa”, expresó.

También señaló que, además del cierre de estaciones en la Línea 3, se prevé un incremento en el tránsito vehicular en los alrededores de Ciudad Universitaria, lo que podría complicar aún más los traslados.

Afirmó que, aunque se han mencionado esquemas de transporte provisional, no se ha dimensionado el impacto que tendrá la obra en la movilidad de esta zona del sur de la capital.

En su posicionamiento, la diputada hizo referencia a que los trabajos se realizarán en un contexto de plazos ajustados, debido a compromisos asociados a eventos internacionales, lo que, a su juicio, podría generar presiones en la ejecución de las obras.

Señaló la importancia de que los trabajos se realicen con planeación y sin comprometer la seguridad de los usuarios del sistema de transporte colectivo.

Finalmente, recordó los antecedentes de retrasos en otras obras del Metro, como la modernización de la Línea 1, que se extendió por más tiempo del previsto, y señaló que los usuarios aún enfrentan problemas operativos en distintas líneas del sistema.