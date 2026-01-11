Destinarán 113 mdp a infraestructura ciclista en el Estado de México

Los trabajos se van a llevar a cabo en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Jilotepec

El Gobierno del Estado de México destinará 113 millones de pesos a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura ciclista en distintos municipios de la entidad, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad vial y reducir riesgos para ciclistas y peatones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Secretaría de Movilidad estatal informó que los recursos se ejercerán a través del Fideicomiso para la Movilidad de Ciclistas y Transeúntes (Fimocyt) y se distribuirán principalmente en dos rubros: el 60 por ciento se aplicará a la creación y conservación de infraestructura ciclista, mientras que el 40 por ciento se canalizará a acciones de difusión y fortalecimiento de la seguridad vial.

De acuerdo con la dependencia, el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevas ciclovías en los municipios de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Jilotepec, así como la habilitación de seis cruces seguros en vialidades consideradas conflictivas por su alta incidencia de hechos viales. Estos cruceros se ubicarán en Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl.

Además de la nueva infraestructura, se prevé la rehabilitación y el mantenimiento de ciclovías ya existentes en distintos puntos del Valle de México. Entre ellas se encuentran los tramos de Avenida Central, que conectan el Metro Nezahualcóyotl con el Metro Plaza Aragón; Avenida Gobernadora y Calzada de la Viga, en Ecatepec; el corredor que va de la Avenida Nezahualcóyotl al Circuito Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl; y la ciclovía de Avenida Benito Juárez, en San Mateo Atenco, en el tramo comprendido entre Avenida Solidaridad Las Torres y la calle Francisco I. Madero.

Las acciones forman parte del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyo desarrollo ha incluido espacios de consulta pública. Durante el Foro Virtual de Consulta, autoridades estatales señalaron que uno de los objetivos centrales del proceso es incorporar la participación ciudadana, así como las opiniones de colectivos ciclistas, instituciones académicas, autoridades municipales y organizaciones sociales, con el fin de construir una red ciclista más segura, funcional y accesible.

Como antecedente, la Secretaría de Movilidad reportó que se han llevado a cabo cinco foros presenciales en el marco del Plan Maestro, en los que han participado más de 300 ciclistas, activistas, especialistas y personas interesadas. Las aportaciones derivadas de estos encuentros han sido integradas al diagnóstico y a las propuestas que guiarán la planeación de la infraestructura ciclista en la región metropolitana.