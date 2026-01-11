Evolucionan favorablemente perros trasladados al albergue del Ajusco: Gobierno CDMX (Adrián Contreras)

Los 304 perros resguardados del Refugio Franciscano que fueron trasladados al albergue ambiental del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, presentan una evolución favorable y se han adaptado al nuevo espacio, de acuerdo con autoridades capitalinas y personal médico veterinario a cargo de su atención.

El director del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, Roberto Cordero, informó que los animales fueron evaluados por especialistas tras su ingreso al albergue y que la mayoría presenta problemas de salud asociados principalmente a padecimientos dermatológicos y diversas lesiones. Explicó que algunos ejemplares muestran afectaciones en la piel, así como lesiones de carácter degenerativo, por lo que requieren atención médica continua y tratamientos específicos.

Para atender a los caninos se desplegó un equipo conformado por 15 médicos veterinarios, quienes elaboran un expediente clínico individual para cada ejemplar y aplican los tratamientos correspondientes según el diagnóstico. El personal labora en turnos matutino, vespertino y nocturno, con el objetivo de garantizar atención permanente las 24 horas, los siete días de la semana.

Según la información oficial, del total de perros resguardados en el albergue del Ajusco, aproximadamente 25 por ciento corresponde a ejemplares de edad avanzada, mientras que cerca de 70 por ciento tiene entre cinco y seis años de edad. El resto son animales jóvenes. Todos cuentan con espacios techados, acceso continuo a alimento y agua, así como objetos para su esparcimiento, lo que forma parte del proceso de recuperación física y social.

En relación con los videos difundidos en redes sociales en los que se señalan presuntas condiciones adversas para otros perros rescatados del Refugio Franciscano, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), indicó que los espacios donde fueron trasladados el resto de los ejemplares se encuentran en proceso de adecuación. En total, 371 perros fueron llevados a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 más a un refugio temporal ubicado en la Utopía de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades señalaron que estos trabajos de acondicionamiento son similares a los realizados previamente en el inmueble de Tlalpan, donde actualmente se alojan los 304 perros. Aunque se considera que las condiciones en el albergue del Ajusco son aptas para los animales que ahí se encuentran, la Sedema y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informaron que mantendrán una coordinación permanente para realizar mejoras adicionales en las instalaciones, con el objetivo de fortalecer el bienestar y la atención integral de los animales resguardados.