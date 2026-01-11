Festejo de Reyes Magos en Deportivo Cuauhtémoc reunió a más de 4 mil personas

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Con la participación de más de 4 mil personas que se dieron cita en el Deportivo Cuauhtémoc para festejar el día de Reyes Magos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, realizó la entrega de juguetes a niñas y niños que residen en alguna de las 33 colonias que conforman la demarcación.

El evento diseñado especialmente para los más pequeños de la familia, reunió este domingo a vecinas y vecinos en una mañana llena de risas, juegos y sorpresas, donde la alcaldesa interactuó con las familias y compartió un mensaje de unidad.

“Quiero que las niñas y los niños que están aquí crezcan sabiendo algo muy importante, que sus colonias valen, que sus familias valen y que su alcaldía está de su lado. Hoy, como el Día de Reyes, pidamos un deseo juntas y juntos”.

“Que Cuauhtémoc siga siendo valiente, siga siendo solidaria y que nadie absolutamente nadie nos arrebate lo que con tanto esfuerzo estamos construyendo”, expresó la edil ante los miles de asistentes y medios de comunicación.