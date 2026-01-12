INAPAM ofrece descuentos en predial y agua de hasta el 38% si pagas en estos lugares del Edomex

Las personas adultas mayores que cuenten con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden obtener descuentos de hasta el 38% en el pago del predial y del servicio de agua en distintos municipios del Estado de México, como parte de los apoyos autorizados por los gobiernos locales.

Estos beneficios buscan aliviar la carga económica de este sector de la población y se aplican directamente al momento de realizar el pago en oficinas municipales u organismos operadores de agua.

¿En qué municipios del Edomex aplican los descuentos del INAPAM en predial y agua?

De acuerdo con información oficial y reportes de ayuntamientos, algunos de los municipios donde sí se aplican descuentos para personas adultas mayores con INAPAM son:

• Chalco: ofrece hasta 38% de descuento en predial y agua.

• Chapultepec: aplica descuentos que van del 34% al 38%, dependiendo del caso.

• Tonanitla: otorga reducciones del 34% y 38%.

• Tultepec: cuenta con descuentos similares, de hasta 38%.

Cabe señalar que los porcentajes pueden variar según el municipio, el tipo de inmueble y las reglas establecidas en la Ley de Ingresos local.

¿Cómo se puede obtener el descuento con la credencial INAPAM?

Para acceder a este beneficio, las personas adultas mayores deben:

• Presentar credencial INAPAM vigente.

• Acudir a las oficinas de recaudación municipal o al organismo operador de agua correspondiente.

• Realizar el pago dentro de los plazos establecidos por cada ayuntamiento.

Algunos municipios también permiten combinar este apoyo con descuentos por pronto pago, aunque esto depende de la normativa local.

Apoyos adicionales para adultos mayores en el Edomex

Además del INAPAM, la legislación estatal contempla descuentos en predial y agua para pensionados, jubilados, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, por lo que se recomienda consultar directamente en el municipio correspondiente para conocer todos los beneficios disponibles.