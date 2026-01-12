Naucalpan alista la Gran Feria del Empleo 2026 para impulsar oportunidades laborales

Con el objetivo de fortalecer la economía local y apoyar a las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo, el Gobierno de Ciudad Naucalpan anunció la realización de la Gran Feria del Empleo Naucalpan 2026, un evento que reunirá diversas oportunidades laborales formales, dignas y con derechos para la población.

La feria es organizada a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico y está pensada como un espacio de encuentro entre empresas, sectores productivos y vecinas y vecinos que buscan integrarse al mercado laboral. Las autoridades señalaron que esta iniciativa busca acercar empleos reales y bien remunerados, priorizando el talento local y fomentando el crecimiento económico del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, la Gran Feria del Empleo tiene como principal finalidad vincular de manera directa a buscadoras y buscadores de empleo con empresas que actualmente requieren personal en distintas áreas. Con ello, se pretende facilitar los procesos de contratación y reducir las dificultades que enfrentan muchas personas al momento de buscar una fuente de ingresos estable.

El evento se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en la Explanada del Parque Revolución, ubicada en Avenida 16 de Septiembre sin número, en Naucalpan Centro. Durante toda la jornada, las y los asistentes podrán recorrer los módulos de las empresas participantes, conocer las vacantes disponibles y entregar solicitudes o currículums directamente a los reclutadores.

Autoridades municipales destacaron que esta feria no solo beneficia a quienes buscan empleo, sino también a las empresas que desean contratar personal comprometido y capacitado. Señalaron que el impulso al empleo formal es clave para fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de la población.

Vecinas y vecinos de Naucalpan han mostrado interés en este tipo de iniciativas, ya que representan una oportunidad para acceder a trabajos con prestaciones y derechos laborales. Algunos ciudadanos señalaron que este tipo de eventos permiten ahorrar tiempo y acercar opciones laborales sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

El gobierno de Naucalpan hizo un llamado a la población interesada para asistir con documentación básica, como solicitudes de empleo o currículum vitae, y aprovechar al máximo esta jornada. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir generando políticas públicas que impulsen el desarrollo económico y social de la ciudad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 55 8789 5500, extensiones 1151, 1174 y 1144, donde recibirán orientación sobre la feria y los requisitos para participar.

Con la Gran Feria del Empleo Naucalpan 2026, el municipio busca consolidarse como un espacio de oportunidades, promoviendo el trabajo digno y el crecimiento económico en beneficio de todas y todos.