Arranca Huixquilucan entrega de juguetes para celebrar el Día de Reyes

Con la llegada del Día de Reyes Magos, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha una gran actividad de entrega de juguetes dirigida a niñas y niños de educación preescolar y primaria, con el objetivo de que ningún pequeño se quede sin un solo obsequio en esta tradicional celebración.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó el inicio de esta joranda al visitar varias escuelas de zonas populares del municipio. Ahí entregó personalmente juguetes a las y los alumnos, dando así el banderazo de salida a la distribución que se realizará en 137 centros educativos.

La entrega se lleva a cabo de forma simulánea en 64 escuelas primarias, 55 jardines de niños, ocho estancias infantiles y un Centro de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF. La intención principal es garantizar que los juguetes lleguen a la mayor cantidad posible de niñas y niños en edad escolar, fortaleciendo así las tradiciones y generando momentos de legría en las comunidades.

Según las autoridades municipales, esta iniciativa no solo busca repartir regalos, sino también promover valores como la solidaridad y la empatía entre la población infantil. Estos valores forman parte de las acciones sociales que impulsa la administración local para fortalecer el tejido comunitario y ofrecer experiencias positivas durante las festividades.

Durante el evento de arranque, la presidenta Contraras Carrasco señaló que la participación de docentes, madres y padres de familia ha sido escencial para la coordinar la entrega de juguetes. Además, comentó que la distribucuón continuará en varios puntos del municipio en los próximos días, con el apoyo de la comunidad educativa para que la actividad se lleve a cabo sin contratiempos.

El Día de Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, es una de las tradiciones más queridas en México. Esta fecha recuerda la visita de los Reyes Magos al niño Jesús y es común que las familias compartan la rosca de reyes y que los niños reciban juguetes como símbolo de alegría y unión familiar. A nivel nacional, muchas autoridades y organizaciones realizan eventos similares para llevar regalos a las infancias, reforzando la importancia de mantener vivas estas costumbres.

En municipios cercanos del Estado de México y otras regiones del país también se han organizado jornadas de entrega de juguetes con el mismo objetivo. Por ejemplo, en Texcoco, la administración municipal ha avanzado en la distribución de más de 30 mil juguetes, buscando llevar sonrisas a la mayor cantidad de niños posible en esta temporada festiva.

Para muchas familias de Huixquilucan, esta entrega representa un gesto de apoyo y alegría, especialmente en contextos donde no siempre es posible comprar regalos costosos. Los niños que recibieron juguetes en las escuelas expresaron su sorpresa y emoción al abrir sus regalos, mientras que los padres agradecieron la iniciativa por contribuir a que sus hijos vivan la magia del Día de Reyes.

El municipio de Huixquilucan refrenda su compromiso de impulsar actividades que fomenten la convivencia, la diversión y los valores sociales entre las nuevas generaciones, haciendo de cada festividad una oportunidad para fortalecer la comunidad.