Congreso Edomex realizará periodo extraordinario con agenda en materia de seguridad

La LXII Legislatura del Estado de México sesionará el 15 de enero para votar dictámenes en materia de seguridad, combate a la extorsión y búsqueda de personas

La LXII Legislatura del Estado de México celebrará el próximo 15 de enero su quinto periodo extraordinario de sesiones, en el que se someterán a votación diversos dictámenes de iniciativas relacionadas con seguridad pública, combate a la extorsión, fortalecimiento institucional y búsqueda de personas desaparecidas.

Durante este periodo extraordinario se analizarán y votarán una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI y cuatro propuestas enviadas por la gobernadora Delfina Gómez.

De acuerdo con el acuerdo aprobado por la Diputación Permanente, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, el objetivo central de las reformas es atender de manera integral distintos aspectos vinculados con la prevención y persecución del delito, así como con la coordinación entre autoridades.

Entre los dictámenes que se discutirán se encuentra la iniciativa presentada por los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante de la bancada del PRI, respectivamente, enfocada en combatir el delito de extorsión conocido como “cobro de piso”. La propuesta plantea que este delito sea perseguido de oficio y tenga un tratamiento prioritario y diferenciado.

Esta iniciativa se analizará de manera conjunta con una propuesta de la titular del Ejecutivo estatal para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, la cual busca establecer un marco integral para la prevención, persecución y sanción de este ilícito y otros relacionados, así como fortalecer las acciones institucionales para su erradicación.

Asimismo, se informó que, a propuesta de la gobernadora, se discutirá un dictamen que permitiría que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales participen en la investigación de delitos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

De acuerdo con el documento leído en sesión por la diputada Zaira Cedillo Silva, también se someterá a votación un dictamen para reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y de articulación operativa en materia de seguridad.

Este proyecto contempla, además, la ampliación y precisión de las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, la actualización de los mecanismos de coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la profesionalización de los cuerpos policiales y el impulso a la participación comunitaria.

Se informó además que las reformas en discusión tienen como finalidad consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, bajo un modelo centrado en la persona, con respeto a los derechos humanos y orientado a la preservación de la paz social.

Durante el periodo extraordinario también se analizará un dictamen enfocado en fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas, mediante el incremento de las capacidades de investigación y la implementación de acciones inmediatas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores público y privado.