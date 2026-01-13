¡Descarrilan al Tren de Aragua! detienen a 6 criminales en Iztapalapa y VC

Detenidos Integrantes del "Tren de Aragua" detenidos. (SSPC)

Autoridades detuvieron a seis personas miembros del cártel terrorista “El Tren de Aragua”, implicadas en trata de personas, extorsión y tráfico de drogas en la Ciudad de México.

Se le aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a las trabajadoras sexuales en la zona de Sullivan y Revolución.

Además, fueron cumplimentadas siete órdenes de aprehensión por reclusión, en diferentes centros penitenciarios.

Esta organización delictiva trasnacional está dedicada a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que para su captura, los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Con esto, los agentes vigilaron inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, para posteriormente catearlos.

Mediante un despliegue operativo se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.

Esta mujer fungía como negociadora entre el grupo “Tren de Aragua” y “La Unión Tepito”, también se dedica a la venta de droga y el cobro de piso a mujeres víctimas de explotación sexual.

También se detuvo a Jorge Donovan Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez, principales colaboradores y familiares de Lesli Valeri Flores, su función principal consistía en la distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Se les aseguró un arma de fuego, teléfonos celulares y narcóticos

Al continuar con las investigaciones, en la alcaldía Iztapalapa se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, considerado operador financiero del cártel terrorista, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera.

Bryan proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío de recursos económicos, derivado de actividades ilícitas con la finalidad de ocultar el origen y destino del dinero, además, facilitaba y proporcionaba viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano.

Bryan Betancourt Olivera, de 33 años de edad, es señalado por los delitos de trata de personas agravado y delincuencia organizada.

De manera simultánea, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada, cuatro de ellas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de la Ciudad de México, otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en Centro Federal de Reinserción Social No.4 Noroeste, Tepic, Nayarit.

Máximo líder en México ya detenido

En octubre del 2025 fue detenido Nelson Arturo “N” líder del cártel terrorista “El Tren de Aragua” en México, junto a Gabriel “N”, colaborador operativo del cártel. Ambos sujetos son señalados de delitos contra la salud.

Nelson Arturo “N” y Gabriel “N” fueron detenidos el pasado cuatro de octubre cuando vendían drogas en la colonia Barrio Zapotla, de la alcaldía Iztacalco. También fue arrestado Lucas Alberto Vielma Rojas de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo, de quien no se ha obtenido la vinculación a proceso.

A “Nelson”, de 29 años de edad, se le considera el autor intelectual y material de diversos feminicidios.

Estos sujetos cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, y se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Trenes descarrilados

La última de las detenciones importantes de este grupo ocurrió el 17 de diciembre del 2025, cuando Jeiker “N”, ​Gregorio “N” y ​Jhondri “N”, integrantes del grupo delictivo sudamericano “El Tren de Aragua”, que intentan controlar la extorsión, homicidios, narcomenudeo y cobro de derecho de piso en la capital, en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Esa misma célula está vinculada al feminicidio de Susej y Stephanie, jóvenes venezolanas cuyos cuerpos fueron encontrados en un paraje de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan; restos humanos a los que se les intentó incinerar, crimen aparentemente planeado por Euclídes Manuel “N”, quien dirigía una red de trata de personas.

Días antes, también fueron detenidos Son Joy Maikel “N”, Yannier Abraham “N” y Evelin “N”, integrantes del grupo criminal que se dedican a la venta de droga en la alcaldía Benito Juárez, así como a la extorsión, cobro de piso y homicidios a los que se niegan a pagar cuotas.