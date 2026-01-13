Disminuyen delitos de alto impacto en Iztacalco al cierre de 2025

Al cierre de 2025, la alcaldía Iztacalco registró una reducción en los delitos de alto impacto, de acuerdo con la evaluación de seguridad presentada en el Gabinete de Construcción de Paz y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. Los datos oficiales reportan disminuciones importantes en homicidio doloso y robo de vehículo con violencia, entre otros ilícitos.

Durante la sesión encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se dio a conocer que en Iztacalco el homicidio doloso disminuyó cerca de 30 por ciento en comparación con 2024, mientras que el robo de vehículo con violencia presentó una reducción superior al 55 por ciento. Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia de seguridad implementada de manera coordinada en la demarcación.

La evaluación consideró los tres sectores que conforman la alcaldía —Tlacotal, Pantitlán e Iztaccíhuatl— y se basó en cifras de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) correspondientes al cierre del periodo 2025. En este balance se informó que los delitos de alto impacto en conjunto disminuyeron 13.81 por ciento respecto al año anterior.

Según los datos presentados, al 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 980 carpetas de investigación por delitos de alto impacto en Iztacalco. Esta cifra representa una reducción de 13.81 por ciento frente a 2024 y una disminución acumulada de 29.55 por ciento en comparación con 2022, lo que, de acuerdo con las autoridades, refleja una tendencia descendente sostenida en los últimos tres años.

En el caso del homicidio doloso, se reportó una baja de 28.95 por ciento durante el último año, al pasar de 38 casos registrados en 2024 a 27 en 2025. Asimismo, el número de víctimas por este delito se redujo 32.56 por ciento en el mismo periodo, según la información difundida en el gabinete.

Otro de los rubros presentados fue el robo de vehículo con violencia, que alcanzó su nivel más bajo con 34 incidentes registrados en 2025. Esta cifra representa una reducción de 55.26 por ciento respecto al año anterior. De igual forma, el robo a transeúnte con violencia mantuvo una tendencia a la baja, con una disminución anual de 18.15 por ciento y una reducción acumulada de 45.37 por ciento en comparación con 2022.

Durante la presentación de resultados, la jefa de Gobierno señaló que las cifras reflejan avances en la estrategia de seguridad y en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En su intervención, destacó que la reducción de homicidios y de robos con violencia es resultado del trabajo conjunto y permanente de las autoridades locales y capitalinas.

Por su parte, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, afirmó que su administración continuará reforzando las acciones de seguridad de manera cotidiana. Señaló que se mantendrán los operativos, los recorridos pie a tierra y las visitas casa por casa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía de sector y la Policía Auxiliar, con el objetivo de seguir disminuyendo la incidencia delictiva en la demarcación.

Finalmente, se informó que la evaluación de seguridad continuará realizándose de manera periódica, con base en datos oficiales, para dar seguimiento a la evolución de los delitos de alto impacto y ajustar las acciones de prevención y atención conforme a las necesidades de cada territorio.