Hoy No Circula martes 13 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | martes 13 de enero (Moisés Pablo Nava)

Continúa la semana con un número cabalístico para las personas más supersticiosas. Estudiantes de primarias y secundarias ya están de regreso en clases y el caos vehicular vuelve a aparecer en altos niveles. Mientras tanto, lo que desciende son las temperaturas con alertas amarillas y naranjas en las alcaldías por fríos amaneceres. Por otra parte, el programa de prohibiciones de circulación estará aplicando con normalidad este martes 13 de enero para autos y motocicletas con engomado color rosa (placas terminadas en 7 y 8) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, martes 13 de enero:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días martes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito