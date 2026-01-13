Pide PAN al Gobierno dejar de financiar protestas en pro de Maduro; “participantes son de Morena”

Protestas en la Embajada de Estados Unidos Se manifiestan en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México luego de que se informara que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera detenido por un golpe militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. (Gustavo Alberto/Cuartoscuro)

El diputado migrante, Raúl Torres, perteneciente a la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, llamó al Gobierno federal y local a dejar de financiar protestas ilegítimas, movimientos que no son de personas venezolanas y que se pronuncian en la CDMX en contra de Estados Unidos y su presidente.

Señaló que mientras el Gobierno morenista siga defendiendo a Nicolás Maduro, la relación con Estados Unidos se va a complicar más.

El panista informó que en la más reciente manifestación quedaron expuestos que quienes encabezan las protestas no son venezolanos, sino líderes de Morena y del PT, quienes sólo declaran expresiones de odio contra Estados Unidos.

“Eso lastima aún más lo que la presidenta Sheinbaum no puede construir: una relación sana y comercial”, comentó.

Además opinó que el Gobierno no puede estar a favor de un“narco-dictador como lo es Nicolás Maduro”.

“México tiene que cambiar su estrategia, tiene que hablar con nuestro aliado más importante como son los Estados Unidos de manera presencial”.

Y reiteró que es necesario hablar de colaboración, haciendo a un lado las ideologías y dejar de defender a Maduro, ya que “eso no nos llevará a ningún éxito en la construcción del Tratado de Libre Comercio”.

“De ahí que es una llamada de 15 minutos, donde prácticamente hay cosas más importantes que atender que defender a Nicolás Maduro”.

Raúl Torres pidió a las dirigencias de Morena y PT en la capital pronunciarse y dejar de meterle dinero a grupos anti Estados Unidos.