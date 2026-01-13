Pide PAN al Gobierno dejar de financiar protestas en pro de Maduro; “participantes son de Morena”

El diputado migrante, Raúl Torres, perteneciente a la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, llamó al Gobierno federal y local a dejar de financiar protestas ilegítimas, movimientos que no son de personas venezolanas y que se pronuncian en la CDMX en contra de Estados Unidos y su presidente.
Señaló que mientras el Gobierno morenista siga defendiendo a Nicolás Maduro, la relación con Estados Unidos se va a complicar más.
El panista informó que en la más reciente manifestación quedaron expuestos que quienes encabezan las protestas no son venezolanos, sino líderes de Morena y del PT, quienes sólo declaran expresiones de odio contra Estados Unidos.
“Eso lastima aún más lo que la presidenta Sheinbaum no puede construir: una relación sana y comercial”, comentó.
Además opinó que el Gobierno no puede estar a favor de un“narco-dictador como lo es Nicolás Maduro”.
“México tiene que cambiar su estrategia, tiene que hablar con nuestro aliado más importante como son los Estados Unidos de manera presencial”.
Y reiteró que es necesario hablar de colaboración, haciendo a un lado las ideologías y dejar de defender a Maduro, ya que “eso no nos llevará a ningún éxito en la construcción del Tratado de Libre Comercio”.
“De ahí que es una llamada de 15 minutos, donde prácticamente hay cosas más importantes que atender que defender a Nicolás Maduro”.
Raúl Torres pidió a las dirigencias de Morena y PT en la capital pronunciarse y dejar de meterle dinero a grupos anti Estados Unidos.