¡Vuelven los megabloqueos!: habrá nuevo paro de transportistas en CXDMX y EDOMEX este martes 13 de enero

Megabloqueo | martes 13 de enero Operadores del transporte público se manifestarán este día, generando caos vial en diferentes partes del país. (Andrea Murcia Monsivais)

Por si el regreso a clases no hubiera generado suficiente caos vehicular, este martes 13 de enero está programado el primer megabloqueo de transportistas del año. Personas operadoras del transporte público estarán llevando a cabo protestas en contra de la inseguridad y para exigir mejores condiciones a las autoridades capitalinas y de la zona del Valle de México

¿Por qué habrá megabloqueo en CDMX y EDOMEX este martes 13 de enero?

Por medio de anuncios en páginas de redes sociales, diferentes grupos de transportistas informaron que estarán realizando un bloqueo en diferentes partes del norte de la Ciudad de México y del Estado de México para protestar por múltiples inconformidades, haciendo énfasis en la seguridad.

De acuerdo con los operadores, la protesta se realizará a cabo para exigir a las autoridades mejores condiciones de seguridad en las rutas por asaltos, extorsiones, robo de autopartes y robo a pasajeros. Además, también denuncian que existen abusos por parte de policías y ministerios públicos, quienes ponen multas excesivas de hasta 6 mil pesos tras llevarse los vehículos al corralón.

Puntos afectados y horarios del Megabloqueo CDMX y EDOMEX, martes 13 de enero

Será a partir de las 9:00 horas de el día de hoy que los contingentes comiencen sus protestas en los puntos que se verán afectados el día de hoy:

Chalco-Cuautla

México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense (a la altura de Nezahualcóyotl?

Calzada Ignacio Zaragoza (a la altura de Santa Martha Acatitla)

Avenida Bordo de Xochiaca (límites de Neza y Chimalhuacán)

Avenida Bordo de Xochiaca y Avenida Vicente Villada (acceso al Circuito Exterior Mexiquense)

El bloqueo no tiene una hora programada para concluir, por lo que te recomendamos estar atentos a la información oficial de la SEMOVI en CDMX y EDOMEX así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se recomienda salir con anticipación y prever posibles retrasos por las afectaciones al tránsito.