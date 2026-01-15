CDMX baja a 57 delitos diarios, la cifra más baja desde 2012: Brugada

Ciudad de México cierra 2025 con solo 57 delitos diarios de alto impacto (Adrián Contreras)

La Ciudad de México cerró 2025 con el índice más bajo de delitos de alto impacto en más de una década. El promedio diario se ubicó en 57 casos, cifra que representa una disminución de 56 por ciento respecto de 2019 y de 12 por ciento frente a 2024, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar el balance anual del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con los datos oficiales, todos los ilícitos considerados de alto impacto mostraron descensos: homicidio doloso, robo de vehículo, asalto a transeúnte, a casa habitación y a negocio. La mandataria sostuvo que se trata de “resultados verificables” derivados de una estrategia que combina investigación, proximidad policial y atención a las causas sociales de la violencia.

El homicidio doloso bajó 46 por ciento en comparación con 2019 y 9 por ciento frente a 2024. Diciembre pasado se convirtió en el mes con menos asesinatos desde 2013 y, a lo largo del año, se registraron 43 días sin un solo caso. La tasa capitalina se ubicó en 8.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, la mitad del promedio nacional.

En materia de violencia de género, el feminicidio descendió 35.3 por ciento: de 68 expedientes en 2024 a 44 en 2025. De estos últimos, 42 ya fueron judicializados, lo que, según las autoridades, coloca a la ciudad en un nivel histórico de combate a la impunidad.

El robo de vehículo con violencia tuvo una de las caídas más pronunciadas: 78 por ciento menos que en 2019 y 32 por ciento menos que en 2024. También retrocedieron los asaltos en transporte público, con reducciones de 46 por ciento en microbuses y de 55 por ciento en Metrobús.

Detenciones y fortalecimiento policial

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 fueron detenidas 8 mil 218 personas por delitos de alto impacto. En el mismo periodo se aseguraron 863 kilogramos de mariguana, 159 kilos de cocaína, 87 kilos de metanfetaminas y más de mil armas de fuego.

La administración destacó el incremento salarial a los policías, que pasaron de ganar 11 mil 114 pesos mensuales en 2018 a 20 mil 372 en 2025, un aumento acumulado de 80 por ciento. Además, inició la construcción del Hospital de la Policía y se adquirieron 3 mil 500 patrullas nuevas.

El sistema de videovigilancia llegó a 115 mil cámaras, con la incorporación de 30 mil equipos durante el último año, lo que coloca a la capital como la ciudad con mayor cobertura en América Latina. También se reorganizaron los 72 sectores policiales y se priorizaron 427 cuadrantes con acciones específicas.

Estrategia metropolitana y programas sociales

Las autoridades subrayaron que la reducción delictiva se observó en las 16 alcaldías y se reforzó la coordinación con el Estado de México para enfrentar delitos como el robo de vehículo. Paralelamente, se impulsaron programas de prevención: recuperación de espacios públicos, iluminación, desarme voluntario y atención a jóvenes.

El plan “Vida Plena, Corazón Contento” atendió a 711 mil estudiantes de secundaria y bachillerato, mientras que el programa Auxilio Escolar redujo 60 por ciento los conflictos en las inmediaciones de planteles. En 23 territorios catalogados como prioritarios se realizaron mil 656 acciones comunitarias.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ángel Tamariz, explicó que diciembre de 2025 tuvo una caída de 49 por ciento en delitos de alto impacto frente a 2019 y de 13 por ciento respecto a 2024. Las llamadas efectivas al 911 también disminuyeron 16.2 por ciento, señal de una menor incidencia de emergencias.

Retos para 2026

Pese a los avances, Brugada reconoció que la percepción de inseguridad aún no se corresponde con los indicadores y planteó como meta para 2026 consolidar esa confianza. El combate a la extorsión será la prioridad del nuevo año, junto con un operativo especial de cara al Mundial de Futbol.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al mundo como una ciudad más segura”, afirmó la mandataria, quien agradeció el trabajo conjunto de la Fiscalía capitalina, las fuerzas federales y el personal del C5.

El gobierno capitalino aseguró que la política de seguridad mantendrá la evaluación diaria y la coordinación interinstitucional. La apuesta, dijo Brugada, es que la baja en los números se traduzca en una vida cotidiana más tranquila para los habitantes de la ciudad.