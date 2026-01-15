Ecatepec registra la mayor reducción de delitos de alto impacto en la Zona Oriente

El municipio de Ecatepec registra la mayor reducción en delitos de alto impacto entre los 15 municipios que integran la estrategia de Mando Unificado Zona Oriente, de acuerdo con cifras presentadas por autoridades de seguridad. Los resultados reflejan una disminución significativa en diversos ilícitos que afectan de manera directa a la población.

Entre los datos más relevantes se encuentra la reducción del homicidio doloso en 33 por ciento, uno de los delitos de mayor impacto social. Asimismo, el robo de vehículo presentó una baja del 36 por ciento, mientras que la extorsión disminuyó en 32 por ciento y el robo a casa habitación registró una reducción del 43 por ciento, cifras que colocan a Ecatepec como el municipio con mejores resultados dentro de esta estrategia regional.

La estrategia de Mando Unificado Zona Oriente agrupa a 15 municipios del Estado de México y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, así como mejorar la respuesta operativa ante la incidencia delictiva. En este esquema participan autoridades municipales, estatales y federales, quienes trabajan de manera conjunta para prevenir y combatir el delito.

Autoridades locales señalaron que los resultados obtenidos en Ecatepec son producto del reforzamiento de los operativos de seguridad, el aumento de patrullajes en zonas prioritarias y la implementación de acciones preventivas en colonias con mayor incidencia delictiva. También se destacó la importancia del uso de herramientas de inteligencia y el trabajo coordinado entre las distintas corporaciones.

La reducción en el robo a casa habitación y en el robo de vehículo representa un impacto directo en la percepción de seguridad de la ciudadanía, ya que se trata de delitos que afectan de manera cotidiana a las familias. En el caso de la extorsión, la disminución registrada contribuye a generar un entorno más favorable para la actividad económica y la tranquilidad de comerciantes y emprendedores del municipio.

Vecinas y vecinos de distintas comunidades de Ecatepec han señalado que, en los últimos meses, se ha observado una mayor presencia policial y una atención más rápida ante reportes de emergencia, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza en las autoridades de seguridad.

El Gobierno Municipal de Ecatepec reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de seguridad en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y consolidar un entorno más seguro para la población.

Finalmente, las autoridades subrayaron que la estrategia de Mando Unificado Zona Oriente seguirá operando de manera permanente, con evaluaciones constantes para ajustar las acciones de seguridad de acuerdo con las necesidades de cada municipio. Con estos resultados, Ecatepec se posiciona como un referente en la reducción de delitos dentro de la región oriente del Estado de México.