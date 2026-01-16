IECM extiende redes con diáspora capitalina rumbo a ejercicios democráticos de 2026

IECM IECM (La Crónica de Hoy)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reforzó durante 2025 las acciones para vincularse con la comunidad chilanga que vive en el extranjero y con quienes han retornado al país, mediante la Estrategia de Vinculación con la Ciudadanía Migrante Originaria de la Ciudad de México 2025–2027.

El organismo informó que el propósito central es ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales y favorecer su participación en los mecanismos democráticos de la capital.

Como parte de esta política, el instituto impulsó la difusión de contenidos digitales en redes sociales, boletines, mensajes de WhatsApp y correos institucionales dirigidos a la diáspora capitalina.

También mantuvo actualizado el micrositio votochilango.mx y avanzó en la producción de las cápsulas testimoniales “Chilang@s por el mundo”, que se darán a conocer en los primeros meses de 2026.

El IECM relanzó además su podcast institucional con materiales orientados a explicar la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 y a motivar que las personas radicadas fuera del país intervengan en ese ejercicio.

Para ampliar el alcance de la información, trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior en el envío de materiales impresos a 37 sedes consulares.

Otra línea de trabajo fue la capacitación presencial de líderes comunitarios en el extranjero con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la propia consulta de presupuesto. De forma paralela se realizaron pláticas virtuales con organizaciones que integran la Red Voto Chilango para difundir los alcances de estos mecanismos de participación.

El organismo electoral detalló que también sostuvo reuniones con liderazgos migrantes para atender diversas inquietudes y avanzó en la organización de la tercera edición de la Ruta Chilanga: Estudios sobre la Ciudad de México, espacio que busca fortalecer el vínculo cultural y cívico con la comunidad fuera del territorio nacional.

En cuanto a las personas que regresan al país, el IECM mantuvo coordinación con el Instituto Nacional de Migración y participó en el programa Héroes Paisanos durante los operativos de Semana Santa, Verano e Invierno de 2025. En ese marco se instalaron módulos informativos en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y las centrales de autobuses para promover la participación desde el exterior.