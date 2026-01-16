Realizan jornada de esterilización canina y felina en Chalco

El Gobierno de Chalco, a través de la Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal, llevó a cabo una Jornada de Esterilización de Perros y Gatos en el jardín municipal, como parte de las acciones para promover el cuidado responsable y el bienestar de los animales de compañía. Esta actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de México, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P.

Autoridades municipales informaron que durante la jornada se realizaron un total de 121 cirugías de esterilización, beneficiando a perros y gatos de distintas colonias del municipio. Vecinas y vecinos acudieron desde temprana hora para participar en esta campaña, la cual tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad.

La jornada tuvo como principal objetivo fomentar una cultura de cuidado, amor y bienestar hacia los seres sintientes, así como concientizar a la población sobre la importancia de la esterilización como una medida de salud pública y responsabilidad social. De acuerdo con las autoridades, este tipo de campañas ayudan a reducir la sobrepoblación de animales, una de las principales causas de abandono en calles y espacios públicos.

Personal médico veterinario capacitado fue el encargado de realizar los procedimientos, siguiendo los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales. Asimismo, se brindó orientación a las y los dueños sobre los cuidados posteriores a la cirugía, con el fin de asegurar una recuperación adecuada.

Las autoridades señalaron que esterilizar no solo es un acto de cuidado hacia las mascotas, sino también una acción responsable que contribuye a prevenir enfermedades, disminuir el riesgo de transmisión de padecimientos y evitar camadas no deseadas. Además, estas acciones favorecen una convivencia más sana y segura entre los animales y la población en general.

La Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal destacó que este tipo de jornadas forman parte de una estrategia integral para atender el tema del bienestar animal en Chalco, la cual incluye campañas de esterilización, vacunación, adopción responsable y atención veterinaria básica. Con ello, se busca mejorar la calidad de vida de los animales y fortalecer el vínculo entre la comunidad y sus mascotas.

Por su parte, representantes del Gobierno de Chalco reconocieron el apoyo y la colaboración de las instituciones estatales y de la fundación participante, ya que el trabajo conjunto permite ampliar el alcance de estas campañas y beneficiar a un mayor número de familias. Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de los animales de compañía.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las próximas campañas de esterilización y bienestar animal a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Chalco. También se puso a disposición el número telefónico de la Unidad de Bienestar Animal, 55 5975 2821, para resolver dudas y brindar información sobre los servicios disponibles.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Chalco reafirma su compromiso con el bienestar animal y con la construcción de una comunidad más consciente, responsable y solidaria con los seres sintientes.