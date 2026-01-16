Metrópoli

Las acciones coordinadas durante 2025 sentaron las bases para reforzar las actividades permanentes contra la tala ilegal.

Refuerzan acciones para la prorección del Bosque de Agua

Por Diana Chávez Zea
Acciones de vigilancia y protección del Bosque de Agua

El pasado jueves, al dederos de 100 elementos de instituciones de portección al ambiente, ralizaron un recorrido por el Circuito-Ajusco y los parajes conocidos como Las Cruces, Llano del Vidrio, El Quepil, Cerro El Quepil, Jaras Verdes, El Capulín, Xalatlaco, entre otros con el fin de consolidar los resultados y avances en la protección del Bosque de agua logrados el año pasado y reforzar acciones de vigilancia en la región.

En estas actividades participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como las Alcaldías Tlalpan y Cuajimalpa.

Como parte de los resultados logrados en 2025 destacan labores de inspección, vigilancia y persecución del delito permitieron erradicar la tala ilegal en Topilejo, cerrar y desmantelar todos los aserraderos clandestinos en Huitzilac, dos de las zonas críticas forestales ubicadas en el Bosque de Agua.

Además, se registró una disminución significativa de la tala clandestina y de centros de transformación ilegal de madera en las zonas del Ajusco, Milpa Alta y la Magdalena Contreras.

Estos trabajos se dan en el marco del Convenio de coordinación para proteger el Bosque de Agua, firmado hace un año entre la Ciudad de México y los estados de México y Morelos.

Otros resultados importantes del trabajo realizado a lo largo del 2025 son: la clausura de 50 aserraderos y predios que operaban sin autorización de Cambio de Uso de Suelo (CUS), la puesta a disposición de 20 personas ante las autoridades competentes y la presentación de 69 denuncias penales, lo que refleja el fortalecimiento de la aplicación de la ley en la región.

