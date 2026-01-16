Refuerzan acciones para la prorección del Bosque de Agua

Acciones de vigilancia y protección del Bosque de Agua

El pasado jueves, al dederos de 100 elementos de instituciones de portección al ambiente, ralizaron un recorrido por el Circuito-Ajusco y los parajes conocidos como Las Cruces, Llano del Vidrio, El Quepil, Cerro El Quepil, Jaras Verdes, El Capulín, Xalatlaco, entre otros con el fin de consolidar los resultados y avances en la protección del Bosque de agua logrados el año pasado y reforzar acciones de vigilancia en la región.

En estas actividades participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como las Alcaldías Tlalpan y Cuajimalpa.

Como parte de los resultados logrados en 2025 destacan labores de inspección, vigilancia y persecución del delito permitieron erradicar la tala ilegal en Topilejo, cerrar y desmantelar todos los aserraderos clandestinos en Huitzilac, dos de las zonas críticas forestales ubicadas en el Bosque de Agua.

Además, se registró una disminución significativa de la tala clandestina y de centros de transformación ilegal de madera en las zonas del Ajusco, Milpa Alta y la Magdalena Contreras.

Estos trabajos se dan en el marco del Convenio de coordinación para proteger el Bosque de Agua, firmado hace un año entre la Ciudad de México y los estados de México y Morelos.

Otros resultados importantes del trabajo realizado a lo largo del 2025 son: la clausura de 50 aserraderos y predios que operaban sin autorización de Cambio de Uso de Suelo (CUS), la puesta a disposición de 20 personas ante las autoridades competentes y la presentación de 69 denuncias penales, lo que refleja el fortalecimiento de la aplicación de la ley en la región.