Rehabilitan pozo Molinito 204 para mejorar abasto de agua Naucalpan

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, dio inicio a la Rehabilitación Integral del Pozo de Agua Potable Molinito 204, una obra de gran importancia para mejorar el suministro de agua en distintas colonias del municipio. Esta infraestructura estuvo fuera de operación durante aproximadamente cuatro años, lo que generó afectaciones en la distribución del vital líquido para miles de familias.

Con el arranque de estos trabajos, el gobierno municipal busca atender una de las principales demandas de la población: contar con un servicio de agua potable más constante y eficiente. La rehabilitación del pozo es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitió sumar esfuerzos y recursos para concretar este proyecto.

En esta obra participa el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el programa PRODDER. También se cuenta con la colaboración del Gobierno del Estado de México, liderado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante la coordinación institucional, así como del Gobierno Municipal de Naucalpan, a través del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS).

De acuerdo con la información oficial, la rehabilitación del Pozo Molinito 204 se realiza con una inversión cercana a los cinco millones de pesos, financiada en partes iguales con recursos federales y municipales. Esta inversión permitirá que la infraestructura vuelva a operar de manera adecuada y cumpla con los estándares necesarios para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Se estima que más de 15 mil vecinas y vecinos serán beneficiados directamente con esta obra. Entre las colonias que recibirán un impacto positivo se encuentran Jardines del Molinito, El Molinito, San Luis Tlatilco, Industrial Tlatilco, Loma Linda, Los Remedios, San Agustín y San Esteban, entre otras. Con la reactivación del pozo, se espera mejorar la presión y continuidad del suministro de agua en estas zonas.

La puesta en marcha de este proyecto forma parte del Plan Hídrico Municipal, impulsado por el Gobierno de Ciudad Naucalpan, el cual tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de agua potable y reducir la dependencia del Sistema Cutzamala. Con ello, se busca avanzar hacia soluciones de largo plazo que garanticen el derecho humano al agua.

Autoridades municipales señalaron que continuarán trabajando con planeación, responsabilidad y coordinación para llevar a cabo obras que mejoren la calidad de vida de la población. Con acciones como la rehabilitación del Pozo Molinito 204, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades y el desarrollo del municipio.