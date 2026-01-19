Dictan prisión preventiva al feminicida de Cuautitlán Izcalli

Detenido Eric Antonio "N". (FGJEM)

Una jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Eric Antonio “N”, sujeto que presuntamente asesinó a Teresita y Cindy, su suegra y esposa, respectivamente, en un domicilio en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Durante la audiencia en los juzgados del penal de Cuautitlán, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó datos de prueba contundentes para que la autoridad judicial decidiera mantenerlo en la cárcel.

Los agentes detallaron la declaración de un menor de seis años, el hijo de Cindy y Eric Antonio “N”, quien presenció el doble feminicidio y se ocultó en una habitación para mantenerse a salvo.

El niño narró que el pasado 12 de enero, Eric Antonio “N” acudió a la casa de Cindy, en la colonia San Francisco Cascantitla, con el pretexto de llevarle algunas prendas. Al no encontrarse la mujer en el domicilio, el criminal habría golpeado brutalmente a su “abu”, Teresita, la amarró de los brazos y le colocó un objeto en el rostro para bloquearle la vista y después asfixiarla hasta quitarle la vida.

Mientras ocurrían los hechos, el menor, dijo, se encontraba escondido, con miedo, dentro de este hogar, al mismo tiempo en que Eric Antonio “N” esperaba en el domicilio a la llegada de Cindy, para también asesinarla.

En la noche, cuando Cindy arribó al departamento, Eric Antonio “N” la sorprendió y le realizó la misma violencia que a Teresita, la golpeó, ató de las manos y le cortó la respiración hasta que falleció, asesinato que el menor también escuchó.

Después, explicó el menor, cuando su padre terminó de asesinar a su madre y abandonó el predio, él salió de su escondite e ingresó a la habitación donde se encontraban los restos de Teresita, donde también estaba el cadáver de una perrita, que Eric Antonio “N” mató.

Ahí, el niño se quedó dormido, junto al cuerpo de su “abu”.

En tanto, la defensa de Eric Antonio “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, con la finalidad de preparar mejor su caso, buscar alternativas o aportar pruebas adicionales, por lo que el próximo 23 de enero este sujeto regresará frente a la jueza para conocer su situación jurídica.

Se ocultó en Acapulco

Eric Antonio “N” fue detenido el pasado 18 de enero en Acapulco, Guerrero, junto a su cómplice, Alejandro “N”, quien lo resguardó en un domicilio.

Alejandro “N” lo auxilió a ocultarse y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en contra de una menor desde 2022, en Cuautitlán, Estado de México.

Sin embargo, Eric Antonio “N” fue hallado en el Boulevard de las Naciones, en la Zona Diamante, donde fue aprehendido y trasladado a la Fiscalía mexiquense.