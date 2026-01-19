Huixquilucan ofrece 100% de descuento en adeudos de predial para quienes regularicen sus propiedades

Con el objetivo de ayudar a los propietarios que tienen adeudos en el impuesto predial y facilitar que regularicen sus predios, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó una campaña especial de estímulos fiscales que permitirá la condonación de hasta el 100 % de los pagos pendientes de años anteriores al formalizar la propiedad.

La medida fue aprobada por unanimidad de votos durante la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, y busca apoyar a las familias que aún no cuentan con la documentación legal de sus inmuebles, como títulos de propiedad o escrituras.

Durante la sesión, las autoridades señalaron que la iniciativa está enfocada en dar certeza jurídica a los habitantes, proteger su patrimonio y reducir fraudes o conflictos legales derivados de la falta de regularización de la tenencia de la tierra. Señalaron que, una vez que los propietarios realicen los trámites correspondientes, podrán beneficiarse de la bonificación total sobre los impuestos prediales atrasados.

Además del beneficio principal, la campaña incluye la condonación del 100 % en los accesorios legales causados, como multas y recargos generados por el retraso en el pago, siempre y cuando se realice la regularización del inmueble. Asimismo, también se aprobó la bonificación total en otros pagos, como:

El impuesto sobre operaciones traslativas de dominio, que se aplica cuando se transfiere la propiedad del inmueble.

Derechos municipales varios, como certificaciones de no afectación a bienes del dominio público, certificaciones de clave y valor catastral, aportaciones de mejoras, y el propio plano manzanero.

Este conjunto de estímulos fiscales forma parte de los programas que el Ayuntamiento realiza en conjunto con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y cuya finalidad es brindar mayor tranquilidad a las familias que buscan regularizar sus propiedades.

La alcaldesa Contreras Carrasco recordó que estas iniciativas se impulsan cada año para ayudar a los ciudadanos a obtener la documentación que respalde legalmente sus bienes, lo cual les permitirá tener derechos plenos sobre sus viviendas o terrenos, y evitar posibles litigios.

“El respaldo del cuerpo edilicio ha sido fundamental para sacar adelante este tipo de programas. Es crucial que las familias cuenten con certeza jurídica sobre sus bienes inmuebles y protejan su patrimonio”, dijo la presidenta municipal en el acto de aprobación.

Las autoridades invitaron a la población a aprovechar esta campaña durante el ejercicio fiscal 2026, para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos legales que les permitan contar con documentos oficiales de propiedad.

Con estas acciones, Huixquilucan busca no solo mejorar la recaudación municipal mediante la regularización de adeudos, sino también formalizar el derecho de los habitantes a sus bienes raíces, reduciendo así la informalidad en la tenencia de la tierra en el municipio.