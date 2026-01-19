Instalarán Oficina Móvil de Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en Naucalpan

Con el objetivo de acercar oportunidades de capacitación y empleo a las juventudes del municipio, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, en coordinación con el Gobierno de México, anunció la instalación de una Oficina Móvil de Registro del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que brindará atención directa a jóvenes y centros de trabajo.

De acuerdo con la información oficial, esta jornada se llevará a cabo el martes 21 de enero de 2026, en un horario de 9:30 a 15:00 horas, en el Auditorio Isidro Fabela, ubicado en calle Benito Juárez número 39, colonia El Mirador, en Naucalpan de Juárez. El módulo móvil permitirá realizar trámites de registro, resolver dudas y ofrecer información detallada sobre los beneficios del programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa del Gobierno de México, operada a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuyo propósito es vincular a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con centros laborales, como empresas, negocios, talleres u organizaciones, para que reciban capacitación práctica y desarrollen habilidades que faciliten su incorporación al mercado laboral.

Durante la instalación de esta oficina móvil, se ofrecerá atención personalizada tanto a aprendices como a representantes de centros de trabajo interesados en participar en el programa. Las autoridades explicaron que esta estrategia busca agilizar los procesos de inscripción y ampliar la cobertura del programa, especialmente para quienes tienen dificultades para realizar los trámites en línea.

Además del registro, como parte de la jornada se llevarán a cabo actividades informativas dirigidas a las juventudes, en las que se explicará el funcionamiento del programa, los derechos y responsabilidades de los aprendices, así como los beneficios que reciben, entre los que se incluyen una beca mensual y seguro médico durante el periodo de capacitación.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan destacó que este tipo de acciones forman parte de la política de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de impulsar el bienestar, la inclusión social y el desarrollo integral de las y los jóvenes del municipio. Asimismo, subrayó la importancia de generar espacios donde las juventudes puedan acceder a información clara y acompañamiento directo.

Autoridades municipales hicieron un llamado a las y los jóvenes naucalpenses que cumplen con el rango de edad a acudir a esta oficina móvil y aprovechar la oportunidad, ya que el programa representa una alternativa para adquirir experiencia laboral, fortalecer sus competencias y abrir nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Con la instalación de la Oficina Móvil de Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro, Naucalpan reafirma su compromiso con las juventudes y con la construcción de un municipio con mayores oportunidades, donde el trabajo coordinado con el Gobierno de México permita llevar programas sociales directamente a la población que más lo necesita.