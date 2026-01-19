PAN CDMX rechaza reforma electoral y advierte riesgos para la pluralidad democrática

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, manifestó el rechazo de su partido a la propuesta de reforma electoral que se discute a nivel federal al considerar que busca construir mayorías legislativas que no corresponden con el voto real de la ciudadanía y que fue elaborada sin la participación de la oposición.

La dirigente señaló que las elecciones deben ganarse con votos y no mediante presiones, recursos de procedencia ilegal o con autoridades electorales subordinadas. Afirmó que cuando el gobierno define las reglas del juego, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia se ve comprometida.

También lamentó que la Presidencia de la República no haya abierto espacios de diálogo con las fuerzas políticas distintas a Morena y sostuvo que la iniciativa reproduce prácticas que, en su opinión, han derivado en el debilitamiento institucional de otros países. Consideró que la reforma no representa una modernización del sistema electoral, sino un mecanismo de control político que pone en riesgo la equidad en los comicios.

Como referencia, expuso que en Venezuela la erosión democrática ocurrió de manera gradual a través de cambios legales que permitieron la captura del órgano electoral y la eliminación de contrapesos, dinámica que, dijo, podría repetirse en México si se aprueba la propuesta en sus términos actuales.

El PAN calificó como más delicados es la reducción del financiamiento público a los partidos. La dirigencia capitalina advirtió que disminuir esos recursos sin fortalecer los mecanismos de fiscalización podría abrir la puerta al ingreso de dinero del crimen organizado en la actividad política.

Recordó que en años recientes se han documentado casos de presunto financiamiento ilegal en campañas y sanciones a actores vinculados al partido en el gobierno.

La diputada local Laura Álvarez Soto sostuvo que recortar el presupuesto partidista no combate la corrupción por sí mismo y subrayó que el debate debe centrarse en reforzar los controles sobre el origen y destino del dinero.

También alertó sobre la intención de debilitar al Instituto Nacional Electoral mediante la centralización de funciones que, señaló, deben mantenerse autónomas para garantizar elecciones libres.

Agregó que la iniciativa contempla cambios a la representación proporcional bajo el argumento de austeridad, lo que podría traducirse en una sobrerrepresentación legislativa.

Señaló que en la actual integración del Congreso federal la coalición gobernante obtuvo un porcentaje de curules superior al de los votos recibidos y advirtió que eliminar las diputaciones plurinominales afectaría la presencia de fuerzas minoritarias como el PT y el Partido Verde.

La dirigencia panista reiteró que su partido no respalda una reforma que, desde su perspectiva, altera las reglas de competencia, debilita al árbitro electoral y limita la pluralidad política.

Finalmente, indicó que continuará impulsando un debate público que incluya a la ciudadanía y a todas las expresiones partidistas antes de modificar el marco electoral del país.