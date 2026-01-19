Tenencia Edomex 2026: ¿ Cuándo es el último día para pagar con descuento?

Subsidio a la Tenencia 2026 en Edomex: fecha límite para obtenerlo (Cuartoscuro)

Los propietarios de vehículos en el Estado de México aún pueden acceder al subsidio a la tenencia vehicular 2026, siempre y cuando realicen el pago dentro del plazo establecido por las autoridades estatales.

El Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026, mediante el cual los automovilistas pueden obtener un descuento de hasta el 100% en este impuesto, siempre que cumplan con los requisitos y efectúen el pago en tiempo y forma.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el pago de la Tenencia 2026?

Aunque el pago de la tenencia puede realizarse durante todo el año, el descuento no es permanente. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal, el último día para pagar y conservar el subsidio es el 6 de abril de 2026.

Quienes no realicen el trámite antes de esa fecha deberán cubrir el total del impuesto de tenencia, además del refrendo vehicular, ya sin ningún tipo de estímulo fiscal.

¿En qué consiste el subsidio para la Tenencia 2026?

El beneficio varía según el año en que se hayan expedido las placas del vehículo:

• Descuento del 100% para autos con placas emitidas en 2021 o años posteriores.

• Subsidio del 50% para vehículos con placas correspondientes al año 2020.

En estos casos, los contribuyentes únicamente deberán pagar el refrendo vehicular 2026, cuyo costo aproximado es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el descuento en el pago de la Tenencia 2026?

Para que el subsidio sea válido, es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

• Ser persona física con residencia en el Estado de México.

• Tener el vehículo debidamente registrado en el padrón estatal.

• No contar con adeudos de tenencias de años anteriores.

• Realizar el pago del refrendo 2026 antes del 6 de abril.

¿Cuáles son las opciones para hacer el pago de la Tenencia 2026?

El pago puede efectuarse de manera digital a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, así como de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales y módulos de recaudación ubicados en distintos municipios.

Casos especiales

En el caso de vehículos nuevos adquiridos durante 2026, así como de autos usados importados que se registren por primera vez en la entidad, el plazo para cumplir con el trámite puede extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la autoridad fiscal.