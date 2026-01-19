Vecinos de ÁO protestan y bloquean avenida Santa Lucía contra obra de L5 del Cablebús

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón iniciaron una protesta alrededor de las 6:00 de la mañana sobre la avenida Santa Lucía, para exigir la reubicación de la Línea 5 del Cablebús. Los manifestantes argumentan que se trata de una zona de riesgo debido a la presencia de minas y microsismos, además de que, aseguran, no se han realizado los estudios correspondientes de impacto ambiental ni de movilidad (Camila Ayala Benabib)

Un grupo de vecinos de las colonias Colinas del Sur y Olivar del Conde, ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón, protagonizó una protesta y bloqueo parcial en la avenida Santa Lucía para manifestarse en contra de los trabajos de construcción de la Línea 5 del Cablebús, proyecto impulsado por el gobierno capitalino como parte de la ampliación de la red de transporte público.

La movilización tuvo lugar desde primeras horas del lunes, cuando alrededor de 30 habitantes se posicionaron en el cruce de la avenida Santa Lucía con dirección al Periférico de Santa Fe, interrumpiendo parcialmente la circulación vehicular en una de las vialidades principales de la zona.

Los manifestantes colocaron pancartas y bloquearon carriles como forma de presión para exigir información que, dijeron, no les ha sido debidamente transparentada.

Principales demandas

Los inconformes señalaron que la planeación de la Línea 5 del Cablebús no contó con una consulta previa ni con un proceso de información detallado, lo que ha generado desconfianza y cuestionamientos entre los residentes de las comunidades afectadas.

Exigen la presentación de estudios técnicos sobre el impacto del proyecto, en particular los estudios de movilidad, impacto urbano y ambiental que justifiquen su viabilidad.

También piden una evaluación geológica profunda, debido a la presencia de presuntas cuevas y oquedades en el subsuelo de la zona, las cuales, según los vecinos, podrían representar un riesgo para la seguridad de las viviendas y la infraestructura circundante si continúan los trabajos sin dicha investigación.

Además, solicitan ransparencia y acceso a información pública sobre la proyección de las estaciones, su trazo y cómo se abordarán aspectos de gestión urbana en las colonias intervenidas.

Durante la protesta, varios de los manifestantes denunciaron a las autoridades capitalinas una supuesta violación a acuerdos previos, aunque no se ha precisado formalmente qué compromisos se habrían incumplido.

Los vecinos también expresaron su rechazo a la forma en que se definieron las estaciones, argumentando que no se consideró adecuadamente la opinión de los habitantes.

Diálogo con autoridades

Personal de la alcaldía Álvaro Obregón y representantes de la Secretaría de Movilidad y del sistema Cablebús se presentaron en el sitio para entablar un diálogo preliminar con los vecinos. Tras aproximadamente una hora de bloqueo, los manifestantes acordaron retirar la obstrucción vial y liberar la circulación en la avenida Santa Lucía, con la condición de que se establezca una mesa de trabajo en los próximos días para atender sus demandas específicas.

Las autoridades locales confirmaron la disposición de sostener ese diálogo con las comunidades, aunque hasta el cierre de esta edición no se habían anunciado fechas ni mecanismos formales para ese encuentro.

Cabe recordar que el proyecto de la Línea 5 del Cablebús implica conectar distintas zonas de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con otras partes del sistema de transporte capitalino, buscando aliviar la saturación en rutas terrestres tradicionales.