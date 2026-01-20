Alcalde de Cuajimalpa supervisa obra tras quejas ciudadanas; garantiza buen desarrollo

Alcalde de Cuajimalpa visita obra

En respuesta a las molestias que los trabajos han generado a vecinas, vecinos y automovilistas, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, acudió a la zona del bajo puente Honorio Segura para supervisar los avances de una de las obras de infraestructura vial más relevantes que actualmente se ejecutan en la demarcación.

Desde el lugar, el edil afirmó que mantendrá una supervisión permanente, incluso en horarios nocturnos, para garantizar que las obras se desarrollen conforme a lo programado y con la calidad requerida, mensaje que difundió a través de un video en sus redes sociales para informar directamente a la ciudadanía sobre los avances y el seguimiento a la obra.

Durante el recorrido, Orvañanos explicó que la intervención en Honorio Segura busca atender un nudo vial histórico que afectaba de manera directa a colonias como La Navidad, Vista Hermosa y Bosques de las Lomas.

Detalló que los trabajos contemplan la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico, así como la mejora de radios de giro y adecuaciones en guarniciones y banquetas, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular en la zona.

También reconoció que la obra ha generado afectaciones temporales, pero subrayó que se trata de una intervención estratégica orientada a resolver uno de los principales problemas de Cuajimalpa: la movilidad.

“Sabemos que las afectaciones son temporales, pero esto pretende generar beneficios permanentes y de largo plazo”, señaló al destacar que el impacto positivo se reflejará una vez concluidos los trabajos.

Finalmente, el alcalde agradeció la paciencia de la ciudadanía y aseguró que su administración informará de manera puntual sobre los avances tanto de esta obra como de otros proyectos de infraestructura que se desarrollarán próximamente en la alcaldía, como parte de una agenda integral para mejorar la calidad de vida y la conectividad en Cuajimalpa.