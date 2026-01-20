Cuauhtémoc conmemora el centenario de José Alfredo Jiménez con homenaje en Garibaldi

La alcaldía Cuauhtémoc realizó un homenaje a José Alfredo Jiménez con motivo del centenario de su nacimiento, en la Plaza de Garibaldi, espacio reconocido por la música popular mexicana y punto históricamente vinculado a la obra del compositor.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el evento ante vecinas, vecinos, visitantes, así como familiares del autor de canciones como El rey, Amanecí en tus brazos y Si nos dejan.

La conmemoración fue acompañada por música de mariachi y expresiones de reconocimiento a la trayectoria del compositor guanajuatense.

Rojo de la Vega subrayó la influencia de José Alfredo Jiménez en la cultura popular del país y en la vida cotidiana de varias generaciones.

“José Alfredo no escribió canciones, él escribió el guión de nuestras vidas. Fue el arquitecto de nuestra educación sentimental”, afirmó ante el público reunido en Garibaldi.

La alcaldesa señaló que el homenaje tiene un significado particular para la demarcación, al considerar que la obra y la vida del compositor mantienen una relación estrecha con distintos barrios de la alcaldía.

“Para la alcaldía Cuauhtémoc, José Alfredo no es un busto de bronce ni una fecha en el calendario. José Alfredo es territorio. Estas calles que pisamos fueron su escenario, fueron su refugio”, expresó.

En ese contexto, recordó que zonas como Santa María la Ribera formaron parte del entorno que influyó en su sensibilidad artística y en una obra que, con el paso del tiempo, adquirió proyección nacional e internacional.

Agradeció la asistencia de representantes del ámbito cultural y artístico, así como de las personas que, dijo, han contribuido a preservar y difundir el legado del compositor. Indicó además que la conmemoración del centenario no se limitará a un solo acto, sino que se extenderá a lo largo del año mediante actividades culturales en distintos puntos de la alcaldía.

“Durante todo el año vamos a convertir cada rincón de esta alcaldía en un escenario para su obra, porque honrar a José Alfredo es honrar nuestra propia esencia como mexicanas y mexicanos”, sostuvo.

En su mensaje final, la alcaldesa reiteró que su administración buscará seguir impulsando actividades culturales y el uso de los espacios públicos como una vía para fortalecer la identidad comunitaria.

“Vamos a seguir recuperando nuestros espacios públicos y fortaleciendo nuestra cultura. Porque un pueblo que canta unido es un pueblo que no olvida de dónde viene”, dijo.