Fortalecen apoyo psicológico para jóvenes en situación vulnerable en Huixquilucan

En respuesta a las necesidades de atención emocional de las juventudes, el Gobierno de Huixquilucan continúa fortaleciendo los servicios de apoyo psicológico dirigidos a jóvenes en situación vulnerable mediante el programa “Línea Joven”, un recurso gratuito destinado a brindar acompañamiento emocional, orientación profesional y un espacio seguro de expresión para quienes enfrentan dificultades personales, familiares o sociales.

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que la salud mental de las y los jóvenes es un eje prioritario en las políticas públicas municipales, especialmente ante los retos emocionales y sociales que atraviesan en etapas de juventud, un periodo caracterizado por profundos cambios físicos, emocionales y sociales.

“Línea Joven ha sido diseñada con sensibilidad y un enfoque inclusivo para que los jóvenes no se sientan solos ni desprotegidos frente a sus inquietudes. Este servicio les permite expresarse de forma segura y recibir orientación profesional, brindando herramientas útiles para enfrentar emociones difíciles, mejorar su autoestima y resolver conflictos cotidianos”, apuntó Contreras Carrasco.

Atención virtual del programa “Línea Joven”

El programa opera a través de especialistas de la Dirección General de la Juventud y del Sistema Municipal DIF, quienes atienden de manera virtual, gratuita y confidencial, sin importar la hora o el día, ya que “Línea Joven” está disponible las 24 horas, los siete días de la semana por medio de WhatsApp.

Alrededor de tres mil jóvenes han utilizado este servicio desde su implementación, lo que refleja la necesidad real de espacios de apoyo emocional accesibles para la juventud. La iniciativa no solo responde a necesidades de atención inmediata, sino que también busca fomentar habilidades emocionales, mejorar la comunicación interpersonal, ayudar a identificar y manejar sentimientos complicados y, sobre todo, promover el autoconocimiento, la resiliencia y la confianza personal entre quienes deciden acercarse.

La disponibilidad permanente del programa permite que cualquier joven que esté atravesando por un momento difícil ya sea por cuestiones de ansiedad, estrés, conflictos en el entorno familiar o escolar, o sentimientos de soledad pueda recibir apoyo de forma oportuna y en un entorno que respeta la confidencialidad, sin juicios ni barreras de acceso.

“Entendemos que para muchos jóvenes, hablar de emociones o pedir ayuda puede resultar difícil. Por eso buscamos ofrecer un apoyo incluyente, empático y accesible para que se sientan acompañados y fortalecidos en su proceso personal”, añadió la presidenta municipal.

Herramientas para una vida más saludable

Además de la atención directa, los especialistas que participan en “Línea Joven” otorgan herramientas prácticas que contribuyen a fortalecer la autoestima, gestionar emociones, enfrentar y resolver conflictos de manera constructiva y tomar decisiones más responsables y conscientes en diferentes ámbitos de la vida.

Este tipo de apoyo puede desempeñar un papel clave en la prevención de problemas de salud mental más severos, ya que muchos de los jóvenes en situación vulnerable enfrentan presiones que pueden derivar en estrés crónico, ansiedad o aislamiento si no se aborda de manera oportuna. La atención temprana, incluso cuando es virtual, permite reducir el riesgo de desencadenar crisis emocionales más profundas.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las y los jóvenes de Huixquilucan para que, en caso de enfrentar una situación difícil, utilicen este servicio sin reservas ni temor. El gobierno local reafirmó su compromiso con la salud mental y el bienestar juvenil, destacando que programas como “Línea Joven” no son solo una medida reactiva, sino una política de acompañamiento constante que contribuye al desarrollo integral de las juventudes.

Finalmente, se subrayó que este tipo de acciones complementan esfuerzos más amplios que buscan promover entornos seguros, inclusivos y saludables para las juventudes, alineados con las mejores prácticas en materia de atención psicológica y bienestar emocional, en armonía con iniciativas similares de salud mental en otras entidades federativas que también buscan atender este reto social emergente.