EdoMéx entregó la reconstruida Avenida Miguel Hidalgo, en Texcoco

Gobernadora del Estado de México encabeza inauguración por reconstrucción de Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco

El gobierno del Estado de México reconstruyó de manera integral y entrego la Avenida Miguel Hidalgo, en el municipio de Texcoco, lo que representó una inversión de 40 millones de pesos.

Esta obra mejorará la movilidad, seguridad y calidad de vida de 40 mil personas y forma parte de los trabajos programados para 2026, declarado como “el año de las obras en EdoMéx”.

La gobernadora del Estado, Delfina Gómez durante la inauguración, declaró que la inversión de esta obra forma parte de la agenda estratégica para atender necesidades de los ciudadanos en materia de servicios públicos y espacios urbanos para mejorar su calidad de vida.

Los trabajos realizados consistieron en la renovación total de 2.8 kilómetros de la carpeta asfáltica, la rehabilitación de banquetas y guarniciones, la modernización del alumbrado público, la mejora de la señalización y acciones para optimizar el drenaje pluvial.

El EdoMéx tiene como meta para 2026 recuperar espacios públicos con senderos seguros, proyectos hídricos, mejorar las vialidades e infraestructuras en escuelas y hospitales, entre otros, en beneficios para la población mexiquense.

El gobierno mexiquense, a través de estas acciones fortalece la calidad de transporte, economía y bienestar de sus habitantes.