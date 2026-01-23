Clima CDMX fin de semana: temperaturas para sábado y domingo A pesar de las bajas temperaturas por el frente núm. 31, existe poca probabilidad de lluvia para este fin de semana en la CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

A pesar de las bajas temperaturas por el frente núm. 31, existe poca probabilidad de lluvia; conoce el pronóstico del clima para este fin de semana en la Ciudad de México.

La tercera tormenta invernal de la temporada, así como el frente núm. 31, provocarán el descenso de temperatura; mientras que durante el sábado 24 de enero ambos fenómenos recorrerán el noroeste de México.

¿Cuál es el clima para el sábado 24 de enero en la CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 24 de enero se espera que la mañana en la Ciudad de México amanezca con un ambiente frío a fresco y muy frío, con heladas en zonas altas.

Mientras que, si deseas salir, deberás abrigarte y considerar para tus actividades que durante el día el cielo permanecerá parcialmente nublado con un ambiente templado, aunque sin probabilidad de lluvia.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

¿Cuál es el clima para el domingo 25 de enero en la CDMX?

Durante la mañana del domingo 25 de enero, la tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte y noreste de México, dejando de afectar al país durante la tarde de este mismo día cuando se desplace hacia Estados Unidos.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que no existe probabilidad de lluvia durante este domingo, por lo que podrás realizar tus actividades sin ningún problema. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 0 a 5 °C.

Alerta de clima en la CDMX por bajas temperaturas

A pesar de que durante el fin de semana los fenómenos climáticos que se encontraban afectando al país se estarán disipando, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alertas de clima por bajas temperaturas para algunas alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para la madrugada y mañana del sábado 24 de enero estas alcaldías presentan alerta amarilla, pues estarán alcanzando temperaturas mínimas de 4 a 6 °C:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Del mismo modo, la alcaldía Tlalpan mantiene una alerta naranja por posibles temperaturas que irán desde los 1 a 3 °C durante la madrugada y mañana de este sábado 24 de enero.

Ante las alertas de clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, proteger a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas, así como usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.