Clima en Ciudad de México este sábado 24 de enero: esto es todo lo que tienes que saber para estar preparado

Este sábado 24 de enero, el clima en la Ciudad de México le dará calma a los días fríos intensos y ofrecerá un ambiente mucho más equilibrado. Desde las primeras horas del día, la capital amanecerá con temperaturas frescas, pero sin llegar a niveles extremos.

Durante la mañana, el termómetro se moverá entre los 14 y 17 grados, mientras que conforme avance el día, el ambiente se volverá templado, alcanzando máximas cercanas a los 22 o 23 grados.

Esta combinación convierte al sábado en un día ideal para actividades al aire libre, traslados largos o planes familiares sin preocuparse por el clima.

Cielo nuboso, pero sin lluvias en la CDMX

Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, no se esperan lluvias para este sábado en la capital del país. Las nubes aparecerán de forma intermitente, sin generar precipitaciones, por lo que no hay probabilidad significativa de lluvia durante el día.

Este tipo de cielo ayuda a que las temperaturas no se disparen, manteniendo una sensación térmica agradable tanto al mediodía como por la tarde. En resumen, será un día cómodo, estable y sin sobresaltos climáticos.

Temperaturas por la tarde y descenso nocturno

Por la tarde, el ambiente templado dominará gran parte de la ciudad, con condiciones favorables para caminar, hacer ejercicio ligero o disfrutar espacios abiertos. Sin embargo, conforme se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender de nuevo.

Al anochecer, el termómetro podría bajar nuevamente hacia los 13 o 14 grados, por lo que se recomienda llevar una chamarra ligera o suéter, especialmente para quienes planean regresar tarde a casa o permanecer en exteriores durante la noche.

Este contraste térmico es típico de la temporada, por lo que vestir en capas será clave para mantenerse cómodo durante todo el día.

Además, la ausencia de lluvias reduce la posibilidad de tráfico adicional o afectaciones en el transporte público, lo que suma puntos a la jornada.

Un sábado estable dentro de una semana bastante fría

Este sábado destaca por su estabilidad climática, en contraste con otros días del mes donde se han registrado descensos más marcados de temperatura o cambios bruscos en el ambiente. El clima se mantendrá dentro de rangos normales para la temporada, ofreciendo un respiro para quienes prefieren condiciones más equilibradas.

En resumen, el clima en Ciudad de México este sábado 24 de enero será uno de esos que permiten salir sin preocuparse demasiado: ni calor excesivo, ni frío intenso, ni lluvias inesperadas.