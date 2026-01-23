Disminuye percepción de inseguridad en Tlalpan, según encuesta del INEGI

Policía de alcaldía Tlalpan alcaldía Tlalpan

La percepción de inseguridad en la alcaldía Tlalpan registró una de las mayores disminuciones del país durante el último trimestre de 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicados este 23 de enero.

Según el levantamiento, entre septiembre y diciembre del año pasado la percepción de inseguridad en la demarcación pasó de 64.4 a 55.7 por ciento, lo que representa una reducción de 8.7 puntos porcentuales en tres meses. Este descenso colocó a Tlalpan entre las áreas urbanas con mayor baja en este indicador a nivel nacional durante el periodo.

En el comparativo entre alcaldías de la Ciudad de México, Tlalpan se ubicó como la segunda demarcación con la mayor reducción trimestral en la percepción de inseguridad, de acuerdo con los datos de la ENSU correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

Además del cambio en la percepción ciudadana, la encuesta reportó una disminución significativa en el porcentaje de personas que dijeron haber tenido conflictos o enfrentamientos en su entorno.

Este indicador pasó de 59.6 por ciento en el tercer trimestre de 2025 a 40.4 por ciento en el cuarto trimestre, una caída de 19.2 puntos porcentuales, uno de los descensos más pronunciados registrados en este rubro durante el periodo analizado.

Cabe señalar que el indicador de conflictos mide sensaciones o percepciones, además de experiencias directas de la población en su entorno inmediato, relacionadas con problemas de convivencia, disputas vecinales o situaciones de confrontación en el espacio público.

La tendencia a la baja en la percepción de inseguridad también se observa en el comparativo anual. En diciembre de 2024, el 63.2 por ciento de las personas consultadas en Tlalpan consideraba inseguro vivir en su alcaldía; para diciembre de 2025, ese porcentaje se redujo a 55.7, lo que representa una disminución acumulada de 7.5 puntos porcentuales en un año.

En conjunto, los resultados de la ENSU muestran que la alcaldía consolidó una trayectoria descendente tanto en la percepción de inseguridad como en la incidencia de conflictos reportados por la población, lo que la coloca entre las demarcaciones con mejor evolución en estos indicadores dentro de la Ciudad de México.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es uno de los principales instrumentos oficiales para medir la percepción ciudadana sobre la seguridad pública y la convivencia en zonas urbanas del país. Sus resultados son utilizados como referencia para el diseño, evaluación y ajuste de políticas públicas en los distintos órdenes de gobierno.

El levantamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2025 se realizó entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre, con una muestra nacional de 27 mil 130 viviendas ubicadas en 91 áreas urbanas del país, lo que permite comparaciones tanto locales como nacionales sobre la evolución de la percepción de inseguridad.