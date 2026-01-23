Gobierno de Naucalpan llevará a cabo clase gratuita de box

Gobierno de Naucalpan invita a clase gratuita de box

Con el objetivo de promover la activación física, el bienestar y la convivencia social, el Gobierno de Ciudad Naucalpan invita a las juventudes del municipio a participar en una Clase de Box gratuita, que se llevará a cabo el sábado 24 de enero, en un horario de 10:00 a 11:00 horas, en la colonia La Punta de Valle Dorado, en Naucalpan de Juárez.

Esta actividad se realizará en el domicilio ubicado en 6 de enero L15M1, código postal 53716, y forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para generar espacios seguros y saludables que contribuyan al desarrollo integral de las y los jóvenes naucalpenses.

La clase de box es una iniciativa coordinada entre el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que refleja el trabajo conjunto entre distintas áreas para fortalecer políticas públicas enfocadas en la salud y la inclusión social.

Autoridades municipales señalaron que el box es una disciplina deportiva que no solo mejora la condición física, sino que también ayuda a desarrollar habilidades como la disciplina, la concentración, la coordinación y el autocontrol, además de fomentar valores como el respeto y el trabajo en equipo. Por ello, se ha convertido en una herramienta importante para alejar a las juventudes de conductas de riesgo y promover hábitos de vida saludables.

La actividad está dirigida principalmente a jóvenes, aunque también podrán participar personas interesadas en conocer este deporte, sin necesidad de contar con experiencia previa. Instructores capacitados estarán a cargo de la sesión, brindando orientación básica y ejercicios adecuados para todos los niveles, priorizando la seguridad de las y los asistentes.

El Gobierno de Naucalpan destacó que la clase será completamente gratuita, lo que permite que más personas puedan acceder a este tipo de actividades deportivas sin que el factor económico represente un obstáculo. Asimismo, se recomendó a los participantes acudir con ropa cómoda, calzado deportivo y agua para mantenerse hidratados durante la sesión.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca impulsar la salud física y mental, así como fortalecer la convivencia comunitaria en diferentes colonias del municipio. A través del deporte y la activación física, se pretende generar entornos positivos que contribuyan al desarrollo personal y social de las juventudes.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en coordinación con las dependencias municipales, ha reiterado la importancia de ofrecer alternativas recreativas y formativas que permitan a las y los jóvenes ocupar su tiempo libre de manera productiva, fortaleciendo su autoestima y sentido de pertenencia a la comunidad.

Finalmente, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios que fortalezcan la salud, la convivencia y el desarrollo de las y los jóvenes, invitando a la población a mantenerse atenta a futuras actividades deportivas y culturales que se estarán realizando en distintas zonas del municipio.