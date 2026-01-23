La Feria del Tamal 2026 en CDMX: fecha, sede y todo lo que tienes que saber sobre este evento gratis para celebrar el Día de la Candelaria

Cada año, en Ciudad de México, el Día de la Candelaria es una de las fechas más esperadas gracias a la ya icónica Feria del Tamal. Además de cumplir la costumbre de compartir tamales si te salió el Niño en la Rosca de Reyes, este evento reúne a cocineras y cocineros que preservan recetas tradicionales e innovadoras de este platillo ancestral.

Fechas y sedes para agendar

Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán

La XXXII Feria del Tamal se llevará a cabo del 29 de enero al 2 de febrero de 2026, de 11:00 am a 7:00 pm, en el Museo Nacional de Culturas Populares. Aquí podrás probar desde tamales clásicos de verde, rojo o dulce, hasta propuestas únicas de diversas regiones de México y países de Latinoamérica. La entrada es gratuita.

Evento especial en Los Pinos: Encuentro de Sabores Tamaleros

Además del festival principal, los días 31 de enero y 1 de febrero, el Complejo Cultural Los Pinos albergará el Encuentro de Sabores Tamaleros con más de 80 variedades de tamales, incluyendo opciones veganas, gourmet e incluso con rellenos poco convencionales como insectos comestibles.

Qué encontrarás en la Feria del Tamal 2026

La feria contará con expositores de estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y más llegarán con tamales envueltos en hoja de maíz o de plátano, estilos regionales como corundas y uchepos, y bebidas tradicionales como atole, champurrado y café especiado.

La Feria del Tamal 2026 es una celebración de identidad cultural, tradición culinaria y diversidad gastronómica. Aquí no solo te comes un tamal, te conectas con historias, técnicas ancestrales y sabores que narran parte de la historia de México y Latinoamérica.