¡Otra vez! Benito Juárez se coloca con la mejor percepción de seguridad en CDMX

BJ Equipo de proximidad "Blindar BJ 360". (Especial)

La alcaldía Benito Juárez fue evaluada como la demarcación donde sus habitantes se sienten más seguros, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Este territorio pasó de 15.6 por ciento de población que se sentía inseguro a 14.8, de septiembre a diciembre del 2025. Con ello, la demarcación suma 21 trimestres continuos en primer lugar en la capital del país.

En segundo lugar se colocó la alcaldía Miguel Hidalgo, con el mejor resultado a la baja en vecinos y vecinas que consideran que habitar esa demarcación es inseguro, de 51.1 a 35.7, es decir, 15.4 puntos menos en sólo tres meses.

Sigue Cuajimalpa de Morelos, con 44.3 por ciento de su gente que considera que esa demarcación es insegura, también con disminución de 1.6 conforme al trimestre anterior. En cuarto lugar, Coyoacán, 47.2 por ciento de los vecinos consideraron que el territorio es peligroso para habitarlo.

La alcaldía Tlalpan logró resultados favorables, con una baja de 8.7 de septiembre a diciembre; ahí, 55.7 por ciento de sus habitantes arrojó que es insegura la demarcación del sur.

En sexto lugar, en Venustiano Carranza 56.9 por ciento de los vecinos la siente insegura, la misma cifra que el conteo pasado. Luego, en Cuauhtémoc, 59.1 por ciento creen que es peligrosa la demarcación central.

Álvaro Obregón no modificó su promedio de 61.1 por ciento de los pobladores que se sienten inseguros.

Con resultados desfavorables, Magdalena Contreras creció 9.3 puntos en percepción de inseguridad, con 65.2 por ciento de los habitantes que respondieron de manera negativa hacia la percepción de seguridad.

Milpa Alta mostró resultados negativos, con 65.4 por ciento de sus pobladores con opiniones negativas, cuando tres meses antes 52.3 creyeron que era inseguro vivir ahí. Xochimilco se mantuvo en su promedio anterior, con 66.2 por ciento.

Otra de las alcaldías que en poco tiempo mejoró la opinión de sus vecinos es Gustavo A. Madero, con 7.9 por puntos menos de personas que dijo que la demarcación del norte es peligrosa, 73.2 a 65.3 por ciento.

Entre las más inseguras está la alcaldía Iztacalco, que por igual, en tres meses sus habitantes emitieron que los resultados no son buenos, 67.9 por ciento de los vecinos no considera seguro el territorio, 4.5 más que en septiembre.

Azcapotzalco bajó a los peores puestos de percepción de inseguridad, 8.9 por ciento más de su población que no respondió de manera positiva, para promediar 68.5 por ciento de percepción negativa.

En los últimos lugares, en Iztapalapa 71.9 por ciento de las personas cree que su alcaldía es insegura, 2.9 menos que el trimestre anterior. Y Tláhuac 72.3 por ciento de los vecinos contestó sentirse desprotegido.

El alcalde Luis Mendoza aseguró que estos resultados son producto de la estrategia de “Orden y Seguridad”, a través de Blindar BJ360º, la cual ha posicionado a la alcaldía Benito Juárez como un referente en la materia.

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez, la nueva encuesta el INEGI reporta una avance en materia de seguridad, uno de los aspectos más sensibles para la población. Este avance se debe a tres factores básicos: La estrecha coordinación que existe entre la estrategia Blindar BJ360 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en nuestros policías, que tienen una mayor cercanía; y la fuerte inversión que se realizó para la compra de patrullas y equipo de alta tecnología, además de mejorar las condiciones laborales de nuestros elementos”, destacó el alcalde.

El ediledil agregó que para su administración, generar condiciones de bienestar para sus habitantes es una prioridad, por ello, este año continuará invirtiendo en la estrategia Blindar BJ360° para reforzar las labores de vigilancia y protección civil en beneficio de la comunidad.