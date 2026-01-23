Susto en Coyoacán por fuga de gas, vecinos son desalojados y acusan que no había protocolo

Un nuevo accidente con gas estuvo cerca de ocurrir la madrugada de este viernes 23 de enero en la alcaldía Coyoacán luego de vecinos reportaran una fuga de gas natural, misma que provocó el desalojo temporal para ser atendida por cuerpos de protección civil y del cuerpo de bomberos capitalino.
Fuga de gas despierta a vecinos en Coyoacán
Una fuga de gas natural reportada en la colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, generó momentos de angustia entre los habitantes durante la madrugada de este viernes. El incidente ocurrió en la Avenida Cerro del Agua número 216, entre Cerro de la Bufa, cuando trabajadores que realizaban excavaciones para cambiar la tubería rompieron accidentalmente un ducto subterráneo.
Según reportes, el fuerte ruido y el intenso olor a gas despertaron a los residentes de las colonias Copilco Universidad y Cantera, obligando a cientos de familias a evacuar sus hogares por temor a una posible explosión. Vecinos describieron el momento como caótico, con algunos siendo alertados por toques en la puerta de parte de otros habitantes.
Elementos de los Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil de la alcaldía Coyoacán y técnicos de la empresa Gas Naturgy acudieron al sitio para atender la emergencia. Se recomendó a los residentes no encender luces, hornos de microondas ni ningún tipo de fuego para evitar riesgos.
Acusan que no había protocolo de protección civil
Los afectados expresaron preocupación por la respuesta inicial de las autoridades. Algunos denunciaron que el personal de Protección Civil admitió no contar con un protocolo definido para manejar la situación, lo que llevó a varios vecinos a buscar información en internet sobre cómo evitar intoxicaciones.
“Nos dijeron que ni siquiera había nivel de riesgo. Fue como ‘no pasa nada’, pero es gas al fin y al cabo, puede ser flamable”, comentó una residente. Otro vecino mencionó: “Un poquito asustada porque venimos a preguntar cómo hay protocolo”