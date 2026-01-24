Alcaldesa de Iztacalco entrega nuevas grúas para mejorar la movilidad y el espacio público

Dan banderazo de salida a 4 nuevas grúas en Iztacalco

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, dio el banderazo de salida a cuatro nuevas grúas que se incorporan a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, como parte del programa Movilización Iztacalco.

Se trata de una acción en coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Lourdes Paz aseguró que con estas acciones se fortalece la estrategia integral de seguridad implementada desde el inicio de la actual administración, la cual ha permitido fortalecer el estado de fuerza en la alcaldía, incrementando el número de policías auxiliares de 28 a 100 elementos extramuros, así como ampliar el parque vehicular de ocho a 48 patrullas y de dos a 12 motocicletas.

También resaltó que la incorporación de estas unidades permitirá ampliar la capacidad operativa de las áreas de seguridad y tránsito, atendiendo de manera más eficiente las problemáticas relacionadas con la movilidad y el uso indebido del espacio público.

“La recuperación de espacios no sólo implica áreas verdes o camellones, también nuestras vialidades. Los programas de chatarrización han sido muy positivos para Iztacalco. Esta coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Control de Tránsito nos brinda herramientas fundamentales para mejorar la movilidad. La adquisición de estas cuatro grúas se suma al estado de fuerza que estamos consolidando en la alcaldía”, afirmó.

Avance en materia de seguridad

Asimismo, la alcaldesa informó que como resultado de estos programas de movilidad, ya se han retirado cerca de 300 vehículos abandonados de la vía pública y que durante el presente año se espera incrementar considerablemente el retiro de vehículos chatarra, con el propósito de ofrecer a las y los habitantes de Iztacalco un entorno más ordenado y seguro.

En su intervención, el subsecretario de Control de Tránsito, Christian Raymundo Sumaño, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional y el compromiso permanente con la seguridad vial y la recuperación del espacio público, subrayando que estas acciones tienen como eje central el bienestar de la ciudadanía.

“Esta entrega nos permite seguir trabajando de manera coordinada en la recuperación de espacios públicos en Iztacalco. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajamos todos los días para vigilar la correcta aplicación del Reglamento de Tránsito; compartimos con la alcaldía la convicción de servir a la ciudadanía, proteger la vida, la integridad y el patrimonio de sus habitantes”, señaló.

Durante el acto protocolario, realizado en la explanada de la alcaldía, se dio a conocer que las grúas estarán a disposición de los elementos de la Policía Auxiliar adscritos a Iztacalco, quienes previamente recibieron capacitación especializada para su correcta operación y la aplicación del Reglamento de Tránsito, y que trabajarán de manera coordinada con la Policía de Tránsito para brindar el apoyo correspondiente en materia de multas y lineamientos del reglamento.

El programa Movilización Iztacalco tiene como finalidad liberar vialidades, retirar vehículos abandonados o en estado de chatarrización, así como aquellos que se encuentren en infracción, contribuyendo a una movilidad más ordenada, mayor seguridad y a la recuperación del espacio público.