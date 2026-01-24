Cae “Benoni”, organizador de rodadas de Sandra Cuevas con 100 dosis de drogas y armas en GAM

Detenidos Criminales que portaban drogas. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron Benoni Fernández Rosas, narcomenudista, extorsionador y organizador de las rodadas motociclistas de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Además, fueron arrestados Jazive Denisse Soria Garnica, de 27 años y Milton César Cruz Martínez, de 28, que junto con Benoni integran una célula delictiva dedicada a la extorsión y venta de droga.

“Benoni” es identificado por las autoridades como quien organiza rodadas de motociclistas en la zona centro de la capital y rumbo al municipio de Acapulco, Guerrero; asimismo, se exhibe en redes sociales con armas de fuego y drogas.

De igual manera, estos criminales están relacionados en una agresión contra un hombre que perdió la vida, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En el Eje 4 Norte y la avenida Gran Canal, colonia San Pedro El Chico, de la alcaldía Gustavo A. Madero, dos hombres y una mujer manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de droga.

Cuando los policías los revisaron, les hallaron un arma de fuego corta, un cargador, siete cartuchos útiles, 91 dosis con cocaína.

Les hallaron, además, 10 bolsitas de plástico transparente con marihuana y una bolsa con aproximadamente tres kilogramos del mismo vegetal; dos teléfonos celulares, dos mochilas tipo cangurera y dinero en efectivo, así como una camioneta color vino.

Cuando fue ingresado al Ministerio Público, las autoridades identificaron que “Benoni”, de 41 años de edad, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado en 2029.