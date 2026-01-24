Congreso CDMX recibe quejas por preventa de boletos para concierto de BTS

Venta general para BTS en Estadio GNP 2026 La venta general para los conciertos de BTS en México se llevará a cabo el sábado 24 de enero.

La preventa de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México en mayo de 2026 ha generado múltiples problemas técnicos y controversias que afectaron a miles de fans, quienes han reportado que la reventa alcanza precios que ascienden los 100 mil pesos.

Tras lo anterior, la diputada Rebeca Peralta, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso local, informó que ya recibió numerosas quejas relacionadas con el evento.

Explicó que en las denuncias señalan falta de claridad en los precios, incrementos inesperados durante el proceso de compra y condiciones que generan incertidumbre para las personas consumidoras

La legisladora comentó que a partir de los testimonios, desde la Comisión de Derechos Culturales se inició un análisis detallado de las prácticas de venta de boletos en espectáculos masivos, encontrando patrones reiterados que podrían constituir abusos hacia el público, particularmente en eventos de alta demanda.

“Lo que estamos observando no son casos aislados, sino una problemática que se repite y que afecta directamente el derecho de las personas a acceder a la cultura en condiciones de certeza y transparencia”, precisó.

Sostuvo que existe preocupación por la próxima preventa del concierto de Harry Styles, programada para la próxima semana, ya que, de repetirse las prácticas observadas en eventos anteriores, miles de personas podrían enfrentar nuevamente falta de información clara y aumentos inesperados en los precios de los boletos.

Ante esta situación, la legisladora indicó que el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México ya se encuentra trabajando en una iniciativa legislativa para atender esta problemática, con el objetivo de fortalecer los derechos de las y los asistentes a espectáculos públicos y garantizar mayor claridad en los procesos de venta de boletos.

Peralta subrayó que el acceso a conciertos y espectáculos culturales no debe estar marcado por la incertidumbre ni por prácticas que coloquen a la ciudadanía en una posición de desventaja frente a empresas organizadoras o plataformas de venta.

Finalmente, reiteró que el Congreso capitalino mantendrá un diálogo abierto con la ciudadanía y analizará a fondo este tema, a fin de presentar una propuesta que responda a las inquietudes expresadas por las y los consumidores, y que contribuya a una oferta cultural más justa y transparente en la Ciudad de México.