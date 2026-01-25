Activistas exigen rendición de cuentas por retiro de animales del Refugio Franciscano (Moisés Pablo Nava)

Activistas por los derechos animales marcharon para exigirle a Clara Brugada, jefa de Gobierno, que devuelva a los perros y gatos que fueron confiscados del refugio Franciscano, el cual fue clausurado por supuestamente maltratar a los animales que estaban bajo sus cuidados.

Los animalistas y vecinos señalan que el rescate es más bien un tema inmobiliario, y afirman que cuentan información que demuestra que en los terrenos donde se encontraba el refugio se esta planeando la construcción de departamentos.

Los inconformes denunciaron que en el rescate varios perros murieron en los traslados a los nuevos lugares donde fueron albergados provisionalmente.

La movilización comenzó pasado el mediodía en el Paseo de la Reforma, donde cientos de personas —integrantes de colectivos protectores de animales, rescatistas independientes y habitantes de diversas alcaldías— se congregaron con pancartas y consignas para reclamar información precisa sobre los perros y gatos que fueron retirados del refugio en días recientes.

Con el lema “Devuelvan a los animales rescatados”, los manifestantes avanzaron desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como “¡Fue despojo, no fue rescate!”, en alusión a la actuación de las autoridades durante el operativo que afectó al Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa.

Organizaciones civiles señalaron que el retiro de casi mil ejemplares —perros y gatos que dependían del cuidado humano— fue ejecutado bajo el argumento oficial de proteger a los animales por presuntas condiciones de maltrato y hacinamiento. Sin embargo, defensores de los derechos animales rechazaron esa postura y pidieron transparencia en el manejo de los traslados.

Durante la marcha, se exigió a las autoridades capitalinas que se informe con detalle el estado de salud, ubicación y destino final de cada uno de los animales que fueron sacados del refugio. En distintos puntos del avance, los participantes expresaron su preocupación por el bienestar de los ejemplares y demandaron que cualquier decisión se base en protocolos sanitarios y de protección animal.

La protesta se mantuvo en calma durante todo el trayecto y, aunque no se reportaron incidentes graves, sí generó afectaciones en la circulación de las avenidas por donde pasó la movilización. Las autoridades de tránsito recomendaron a la población planear sus desplazamientos ante posibles retrasos viales.