PAN pide al GCDMX transparentar fideicomiso por 4 mil mdp ligado al Mundial

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México solicitó al Gobierno capitalino información detallada sobre un fideicomiso por 4 mil millones de pesos contratado con financiamiento privado, el cual estaría destinado a obras relacionadas con el Mundial de Futbol que se celebrará en la capital.

La dirigencia local del PAN señaló que el Gobierno de la Ciudad de México debe transparentar la lista de proyectos y obras inscritas en dicho fideicomiso, así como la relación de empresas beneficiadas y los mecanismos mediante los cuales se ejercerán los recursos.

La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, afirmó que el fideicomiso representa, en los hechos, una forma de endeudamiento para la ciudad y sostuvo que el uso de esquemas de financiamiento privado debe ser considerado como deuda pública. De acuerdo con la dirigente, los recursos comprometidos deberán ser cubiertos posteriormente con cargo al erario capitalino.

Señaló que, a juicio de su partido, no se ha informado de manera suficiente cómo se ejercerán los 4 mil millones de pesos ni cuáles son las obras específicas que se pretenden realizar en el marco del evento deportivo.

Agregó que, desde su perspectiva, esos recursos podrían destinarse a otras prioridades como seguridad pública, infraestructura hidráulica o servicios urbanos.

En el mismo sentido, el diputado local del PAN, Ricardo Rubio, indicó que la contratación de recursos mediante fideicomisos privados debe sujetarse a los mismos criterios de fiscalización y rendición de cuentas que la deuda pública tradicional, al considerar que el pago final recae en los contribuyentes de la ciudad.

Sostuvo que el uso de este tipo de mecanismos financieros, sin información pública suficiente, genera incertidumbre sobre el impacto presupuestal que tendrá para la administración local y para las finanzas de la Ciudad de México en el mediano y largo plazo.

Por su parte, los diputados federales del PAN por la Ciudad de México, Héctor Saúl Téllez y Federico Döring, pidieron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicar de manera pública y detallada el esquema de financiamiento utilizado, así como los criterios de asignación de recursos y la forma en que se supervisará el ejercicio del gasto.

Los legisladores señalaron que la organización de eventos internacionales como el Mundial de Futbol debe realizarse bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y control presupuestal, con el fin de evitar impactos negativos en las finanzas públicas locales.