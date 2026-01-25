Persecución y balacera en Cuauhtémoc: Detienen a tres adolescentes por doble homicidio (Imagen generada con IA)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres adolescentes por su presunta participación en el homicidio de dos hombres en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las personas asesinadas, de 47 y 62 años de edad, fueron encontradas sin signos vitales por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Esto ocurrió después de que el Centro de Comando C2 ubicara y alertara sobre los cuerpos lesionados de dos adultos sobre las calles Nogal y San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el comunicado emitido por la SSC.

Cruce de disparos durante persecución por doble homicidio en Cuauhtémoc

De acuerdo con la ficha informativa emitida por instancias de seguridad capitalinas, a través de las cámaras de vigilancia, elementos del C2 identificaron a tres adolescentes que escapaban en una motocicleta color verde sobre la calle Nogales.

Tras un operativo coordinado, agentes del C2 realizaron un cerco virtual, mientras oficiales iniciaron una persecución en campo contra los presuntos responsables del homicidio.

Los tres adolescentes fueron ubicados en el callejón de Cano, a espaldas del corralón de Fresno, y tras verse acorralado, uno de los presuntos responsables abrió fuego contra los elementos de seguridad capitalinos, quienes repelieron el ataque.

En el cruce de disparos resultó herido uno de los presuntos responsables, de apenas 15 años de edad, quien fue trasladado por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para ser atendido por una herida de bala en el abdomen, mientras permanecía bajo custodia policial.

Capturan a tres adolescentes ligados al asesinato de dos adultos en CDMX

Tanto el joven herido, cómo los otros dos menores de edad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, quien determinará su situación jurídica.

Tras la identificación de los cadáveres y al presentar heridas por arma de fuego, la zona fue acordonada y se dio parte a los agentes del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.