Clima CDMX y Edomex 27 de enero: pronóstico para este martes (Cuartoscuro)

Alerta por heladas y temperaturas bajas en la capital; para el Estado de México, el panorama no es muy distinto, pero se agrega la posibilidad de lluvias.

Te compartimos el pronóstico del clima para este martes 27 de enero en la CDMX y Edomex, para que tomes tus precauciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó alerta por bajas temperaturas e instó a la población a seguir las recomendaciones para evitar contagios de enfermedades respiratorias.

Aquí te decimos cuáles alcaldías se pronostican con temperaturas bajas extremas.

Clima CDMX: pronóstico para este martes 27 de enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas amarilla y naranja en distintas alcaldías de la CDMX por bajas temperaturas.

La alerta amarilla fue activada en las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta, previo a las 00:00 y las 8:00 horas de este martes 27 de enero, pues se espera que estas localidades alcancen temperaturas de entre 1 y 3 grados C.

Por otra parte, el organismo encargado de la prevención de riesgos y protección civil detalló que en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco se esperan temperaturas de 4 a 6 grados durante la madrugada y la mañana de este martes, por lo que se activó alerta amarilla en dichas demarcaciones.

Clima Edomex: pronóstico martes 27 de enero

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el clima en el Estado de México presente heladas y lluvias debido al frente frío número 30.

El SMN anunció que este frente frío se desplazará por el occidente del Mar Caribe y afectará con chubascos y lluvias fuertes debido a la combinación con una masa de aire al sureste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica heladas en regiones montañosas y serranas del estado, por lo que se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C.

Estas condiciones favorecen la presencia de heladas al amanecer de este martes 27 de enero, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas rurales y montañosas.