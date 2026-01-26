Ecatepec refuerza la recolección nocturna de basura con nuevos camiones

El Gobierno Municipal de Ecatepec entregó nuevos camiones recolectores de basura con el objetivo de fortalecer el Programa de Recolección Nocturna de Residuos Domiciliarios, un servicio totalmente gratuito que opera en 20 rutas de la parte alta del municipio. Esta acción busca mejorar la limpieza urbana, prevenir inundaciones y brindar mayor seguridad a las familias ecatepenses.

La entrega de las unidades fue encabezada por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien destacó que este programa representa un paso importante para atender uno de los problemas que durante años afectó a diversas colonias del municipio: la acumulación de basura en calles, barrancas y espacios públicos.

De acuerdo con autoridades municipales, la recolección nocturna permite atender de manera más eficiente las zonas con mayor generación de residuos, además de evitar congestionamientos viales durante el día. Al realizarse en horarios nocturnos, el servicio facilita el tránsito, reduce malos olores y contribuye a mantener las calles limpias desde las primeras horas del día.

El Gobierno de Ecatepec informó que esta estrategia tiene un impacto directo en la prevención de inundaciones, ya que al retirar la basura de manera oportuna se evita que los residuos obstruyan coladeras, drenajes y cauces naturales durante la temporada de lluvias. Asimismo, se mejora el entorno urbano y se protege la salud de la población al reducir focos de infección.

Durante el evento, se destacó que la puesta en marcha de estos nuevos camiones no solo busca mejorar el servicio, sino también marcar un cambio profundo en la forma en que se administra la recolección de residuos en el municipio. Las autoridades señalaron que en el pasado la basura fue utilizada como un medio de lucro, lo que provocó rezagos, corrupción y la proliferación de tiraderos clandestinos.

Este abandono de los espacios públicos generó afectaciones ambientales y sociales, por lo que el actual gobierno municipal aseguró que trabaja para erradicar estas prácticas y recuperar la confianza de la ciudadanía. El Programa de Recolección Nocturna se presenta como una alternativa transparente y gratuita que beneficia directamente a las familias.

Además, el fortalecimiento de este servicio forma parte de una estrategia integral para construir un municipio más ordenado, limpio y seguro. Con estas acciones, el Ayuntamiento busca fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, invitando a las y los vecinos a colaborar sacando sus residuos en los horarios establecidos.

Autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar impulsando políticas públicas enfocadas en el bienestar de la comunidad, el cuidado del medio ambiente y la recuperación de los espacios públicos. Subrayaron que el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía es fundamental para lograr cambios duraderos.

Con la entrega de estos nuevos camiones recolectores, Ecatepec avanza en la mejora de los servicios públicos y reafirma su apuesta por un cambio basado en la honestidad, la eficiencia y el bienestar colectivo, bajo el lema “Ecatepec cambia contigo”.